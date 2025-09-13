Сенсация под угрозой: археологи опровергли миф о находке возрастом 700 тысяч лет

В пещере Петралона на севере Греции ещё в 1960 году местные жители нашли древний череп. С тех пор он хранится в Музее геологии, палеонтологии и палеоантропологии (Ge-Pa-Pal) при Университете Аристотеля в Салониках под номером LGPUT PEC-1. Экспонат стал частью уникальной коллекции из более чем двух тысяч ископаемых останков, добытых во время первых систематических раскопок 1960-1965 годов. Сам череп никогда не покидал пределы музея и не передавался за границу. Для научных целей и выставок используют только его копии, что соответствует международным стандартам обращения с находками столь высокой ценности.

Споры вокруг возраста находки

С момента открытия артефакт неоднократно становился предметом дискуссий. В популярной прессе регулярно появлялись утверждения о том, что черепу якобы около 700 тысяч лет. Однако университетская комиссия подчёркивает: подобные цифры давно опровергнуты в научной литературе. На основании биометрических и морфологических характеристик его возраст оценивается не более чем в 350 тысяч лет. Более узкие рамки, полученные по данным официально опубликованных исследований, дают диапазон 150-250 тысяч лет.

Кому принадлежал петралонский человек

Большинство современных экспертов сходятся во мнении, что образец относится к виду Homo heidelbergensis sensu lato — гейдельбергскому человеку в широком понимании. Это предки как неандертальцев, так и ранних Homo sapiens. Таким образом, находка не связана напрямую ни с происхождением современных балканских народов, ни с какими-либо этническими группами, несмотря на попытки приписать ей национальное значение.

Первые научные исследования

Первые работы по изучению черепа были проведены профессорами Коккоросом и Канелисом сразу после находки. Вслед за ними появились публикации Бостанджи (1964), Мариноса-Гианнулиса-Сотириадиса (1965), Канелиса и Савваса (1965), Пулианоса (1967) и других исследователей. Эти труды, зафиксированные в греческой и международной библиографии, формируют основу научного знания о находке. Любые последующие публикации, не опирающиеся на эту базу, комиссия считает вторичными и ненаучными.

Новая дискуссия 2025 года

Внимание к "петралонскому человеку" вновь вспыхнуло после публикации исследования Фальгера и коллег в журнале Journal of Human Evolution. Учёные применили уран-ториевый метод датировки к 13 образцам из пещеры и одному фрагменту, который предположительно связан со сталагмитовой коркой на черепе. Однако специалисты Ge-Pa-Pal заявили, что не могут подтвердить происхождение этого образца из музейного архива. Следовательно, использовать эти данные для пересмотра возраста находки некорректно.

Проблема стратиграфии

Одной из главных трудностей в изучении артефакта остаётся то, что его точное место в пещере не было зафиксировано в момент обнаружения. Череп нашли местные жители и передали археологам уже после извлечения, из-за чего стратиграфическая привязка оказалась утеряна. Это вынудило исследователей опираться не на слой, в котором находился череп, а на датировку материалов вокруг — сталагмитов и минеральных корок. Именно поэтому новые исследования нередко вызывают споры о надёжности полученных результатов.

Взгляд университета

Университет Аристотеля в Салониках выступил с официальным разъяснением, в котором отверг распространённые в медиа мифы и подчеркнул научное значение находки.

"Крайне неполная и неясная национальная правовая база, регулирующая палеонтологические находки и геонаследие в целом, не должна произвольно использоваться в качестве плацдарма для необоснованных заявлений и неподтверждённых утверждений", — говорится в заключении Университета Аристотеля.

Учёные настаивают на строгом следовании протоколам и международным стандартам, чтобы исключить возможность подмены артефактов и спекуляций на их основе.

Почему это открытие важно

Несмотря на отсутствие сенсационных "700 тысяч лет", череп из Петралона остаётся уникальным памятником древности. Он помогает изучать эволюцию человека в Европе и роль Homo heidelbergensis в формировании будущих видов. Кроме того, находка демонстрирует, насколько уязвимы археологические артефакты к интерпретациям и мифам, если отсутствует чёткая документация их происхождения.

Салоники — хранитель научного наследия

Музей Ge-Pa-Pal, где хранится череп, сегодня является государственным научным учреждением. Его главная задача — сохранять и изучать геологическое и палеонтологическое наследие региона, а также распространять достоверные знания. Именно поэтому комиссия столь строго реагирует на искажения и недоказанные гипотезы, напоминая, что наука требует точности, а не сенсационности.

Уточнения

