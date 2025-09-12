Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:57
Наука

Археологи подняли со дна у Эгадских островов настоящий раритет — римский бронзовый шлем типа Монтефортино с полностью сохранившимися нащёчниками. Такая находка уникальна: обычно под водой обнаруживают лишь фрагменты древнего вооружения, а целые экземпляры встречаются крайне редко. Судьба этого шлема напрямую связана с решающим сражением Первой Пунической войны - битвой при Эгатах в 241 году до н. э., когда Рим окончательно переломил ход противостояния с Карфагеном.

Древний боевой шлем и пластины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний боевой шлем и пластины

Битва, изменившая Средиземноморье

10 марта 241 года до н. э. римский флот разгромил карфагенян у берегов Сицилии. После поражения Карфаген был вынужден капитулировать, выплатить огромные репарации и отказаться от контроля над островом. Так Сицилия стала первой заморской провинцией Рима, а победа в битве при Эгатах открыла путь к господству римлян в Западном Средиземноморье. Найденный шлем — немой свидетель именно этих событий, материальная связь с солдатом, участвовавшим в переломной морской кампании.

Универсальность шлема Монтефортино

Шлемы этого типа появились в IV веке до н. э. и оставались в ходу вплоть до начала эпохи Империи. Их ценили за простоту конструкции, удобство массового производства и надёжную защиту. Куполообразная форма, набалдашник сверху, расширяющийся ободок и прочная защита шеи делали их практичным выбором для римских легионеров. Сохранившиеся нащёчники делают находку особенно ценной: они редко переживают века, особенно в морской среде.

Подводная археология Эгади

Работы у Эгадских островов ведутся уже более 15 лет. Водолазы и археологи, действующие при поддержке Сицилийского морского управления и международных фондов, собрали впечатляющую коллекцию артефактов. Здесь обнаружено более 30 шлемов, 27 бронзовых таранов с носов боевых кораблей, мечи, копья, дротики, керамика и монеты. Всё это формирует уникальное собрание вещественных доказательств крупнейшего морского сражения античности.

Технологии помогают заглянуть внутрь

Современные методы реставрации и визуализации позволяют бережно изучать находки. Компьютерная томография в Трапани выявила форму оружия, скрытую под коркой отложений, не повреждая поверхность. Недавно очищенный бронзовый таран открыл ещё одну сенсацию — надпись с именем римского чиновника Сервия Сульпиция. Подобные детали проливают свет на систему военного управления и участие конкретных людей в кампании против Карфагена.

Сицилия как хранительница памяти

Помимо артефактов эпохи Пунических войн, дайверы находят предметы и более поздних времён. Так, на месте кораблекрушения V века н. э. обнаружена массивная бронзовая ручка, свидетельствующая о том, что Сицилийское море ещё столетиями оставалось перекрёстком торговых и военных маршрутов. Всё это подчёркивает многослойность истории региона и его уникальную роль в формировании средиземноморского наследия.

Значение открытия

Эксперты уверены: шлем из Эгади — один из лучших сохранившихся образцов Монтефортино. Его состояние доказывает, что морская среда Сицилии способна сохранять бронзу в течение тысячелетий. Но главное — эта находка возвращает нас к людям, сражавшимся в великой битве. Она даёт редкую возможность прикоснуться к миру воинов, которые своими победами определяли судьбу Древнего Средиземноморья.

Уточнения

Шлем Шелом - военный доспех, кроющий голову, головной убор плотно облегающий голову и закрывающий уши, в другом источнике указано, что шлем - головной убор, защищающий от удара.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
