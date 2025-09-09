Архив в эмали: зубы динозавров раскрыли их секреты спустя 150 миллионов лет

Учёные выяснили: микроскопические царапины на зубах зауроподов могут рассказать о их рационе, миграциях и даже разделении экологических ниш 150 миллионов лет назад.

Зубы динозавров раскрывают атмосферу мезозоя

Как динозавры оставили "архив" на зубах

Международная команда под руководством Даниэлы Винклер, Эмануэля Чоппа и Андре Салейро применила метод анализа микроизноса зубов (DMTA), ранее использовавшийся для млекопитающих.

Сканируя окаменелые зубы 39 особей из Португалии, США и Танзании, исследователи получили 322 3D-модели поверхности эмали. Эти следы фиксируют последние дни и недели жизни животных, показывая, чем они питались.

Разные регионы — разный рацион

Камаразавры из Португалии и США показали удивительно схожий износ. Учёные считают, что эти динозавры могли мигрировать за определёнными видами растений в зависимости от сезона.

Флагелликауданты (включая диплодоков) отличались большой вариативностью в следах износа, что указывает на разнообразное питание.

Титанозавры из Танзании имели самые "потрёпанные" зубы — вероятно, из-за песка, оседающего на растениях в засушливом климате.

Роль климата

Ключевым фактором оказался именно климат, а не сами виды растений. В Танзании условия среды привели к более сильному износу зубов, чем в Северной Америке или Европе. Это показало, что даже гиганты юрского периода были вынуждены адаптироваться к особенностям местности.

Что это значит для науки

Микроизнос подтвердил, что ещё в юрском периоде действовали те же экологические принципы, что и сегодня: разделение пищевых ниш, миграции и адаптация к климату. Это помогало разным видам сосуществовать в одной экосистеме.

Учёные планируют продолжить работу, чтобы понять, чем питались молодые зауроподы, и как маленькие островные виды вроде европазавра выживали в ограниченных условиях.

"Каждый новый зуб — это фрагмент мозаики, которая помогает воссоздать жизнь 150 миллионов лет назад", — отмечает Винклер.

Уточнения

Завропо́ды или зауропо́ды, или ящероно́гие (лат. Sauropoda, буквально — "ящероногие" динозавры), — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с конца триасового по меловой период (около 210-66 миллионов лет назад) на всех материках, включая Антарктиду.

