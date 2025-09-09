Инфаркт как следствие инфекции: ученые нашли связь между вирусами и скрытыми угрозами для сердца

Сердечные приступы принято связывать с высоким холестерином, но недавние исследования показывают: ключевую роль могут играть скрытые бактериальные биоплёнки, которые активируются после вирусных инфекций. Это открытие способно радикально изменить представления о профилактике и лечении инфаркта миокарда и даже открыть путь к созданию вакцин против сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сердечно-сосудистые заболевания

Как работает скрытый механизм

Учёные из Финляндии и Великобритании обнаружили, что в атеросклеротических бляшках могут формироваться "спящие" бактериальные биоплёнки. Они остаются незамеченными иммунной системой и защищены от антибиотиков.

Но при вирусной инфекции или другом стрессе бактерии активируются, вызывая воспаление. В результате фиброзная оболочка бляшки разрушается, формируется тромб — и наступает инфаркт.

"Ранее считалось, что болезнь начинается только с окисления ЛПНП. Но мы нашли ДНК бактерий из полости рта внутри атеросклеротических бляшек", — подчёркивает профессор Пекка Кархунен.

Подтверждение и доказательства

Исследователи создали антитела, которые выявили бактериальные биоплёнки в артериальной ткани. Именно высвобождение бактерий и ответ иммунной системы приводили к воспалению и разрыву бляшек у пациентов.

Что это значит для медицины

Новые подходы к диагностике: поиск бактериальных биомаркеров в сосудах.

Терапия и профилактика: разработка средств, разрушающих биоплёнки.

Перспектива вакцинации: возможность предотвращать ишемическую болезнь сердца и инфаркты заранее.

Исследование проводилось университетами Тампере и Оулу, Финским институтом здравоохранения и социального обеспечения и Оксфордским университетом.

Оно стало частью масштабного европейского проекта по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, финансируемого ЕС и национальными фондами.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

