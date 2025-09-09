Гигантские волны больше не миф: ученые объясняют, как рождаются самые опасные волны в океане

Долгое время волны-гиганты считались морскими легендами. Но теперь учёные уверены: это естественный результат наложения волн, а не действие загадочных сил.
1 января 1995 года на нефтяную платформу "Драупнер" в Северном море обрушилась 24-метровая стена воды. Она согнула стальные конструкции, разбросала оборудование, но главное — оставила точные данные. Это было первое зафиксированное доказательство существования аномальных волн, о которых моряки рассказывали веками.
"Это подтвердило то, что моряки описывали всегда, Эти волны реальны, а не миф", — пояснил доцент Франческо Феделе из Технологического института Джорджии.
Феделе и его команда собрали крупнейший массив данных — 27 500 записей волн за 18 лет. Анализ показал: для появления "волн-убийц" не нужны особые силы. Всё объясняется двумя процессами:
Сегодня многие модели прогнозов рассматривают аномальные волны как случайность. Но исследования доказывают: они подчиняются законам физики и могут быть предсказаны.
"Это важно для безопасности судов и нефтяных платформ, конструкции должны быть рассчитаны на такие явления", — отметил Феделе.
Его методики уже используют NOAA и Chevron. Сейчас команда применяет машинное обучение, чтобы выявлять скрытые комбинации параметров волн и предсказывать, где и когда может появиться гигант.
Аномальные волны — это не исключение, а естественный результат взаимодействия сил. У каждой из них есть "отпечаток пальца" — характерный рисунок до и после пика.
"Неистовые волны — просто плохой день в море, мы лишь учимся понимать язык океана", — говорит Феделе.
Уточнения
Во́лны-уби́йцы (англ. rogue wave - волна-разбойник, freak wave - чокнутая волна; фр. onde scélérate - волна-злодейка, galéjade - дурная шутка, розыгрыш) — гигантские одиночные волны, возникающие в океане, высотой 20-30 метров (а иногда и больше), обладающие нехарактерным для морских волн поведением. Корпус судна, встретившегося с такой волной, может не выдержать давление обрушившейся на него воды, и судно быстро затонет.
