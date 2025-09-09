Учёные близки к сенсации: на планете у красного карлика нашли признаки подходящей для жизни оболочки

Астрономы из Университета Сент-Эндрюс объявили о прорыве, который сразу же вызвал ажиотаж в научных кругах. Объект их наблюдений — планета TRAPPIST-1e, расположенная всего в 40 световых годах от Земли. Этот мир по размеру сопоставим с нашей планетой и давно считается одним из самых перспективных кандидатов на наличие атмосферы и потенциально пригодных для жизни условий. Несмотря на колоссальное расстояние, учёным удалось с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба получить новые свидетельства в пользу того, что у TRAPPIST-1e может существовать плотная оболочка из газов.

Почему TRAPPIST-1e так важна

Система TRAPPIST-1 известна наличием семи каменистых планет, вращающихся вокруг красного карлика. Четвёртая из них — TRAPPIST-1e — находится в так называемой "обитаемой зоне", где температура может позволять существовать жидкой воде. Однако ключевым условием для этого остаётся наличие атмосферы. Без неё планета представляла бы собой лишь безжизненный каменный шар. Именно поэтому внимание исследователей приковано именно к этому миру.

Как работает поиск атмосферы

Учёные направили спектрограф ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec телескопа JWST на систему в тот момент, когда планета проходила перед своей звездой. В такие минуты свет звезды фильтруется через атмосферу, если она существует, и оставляет характерные следы в спектре. По этим изменениям можно определить химический состав газов. Однако в случае с TRAPPIST-1 наблюдения осложнены активностью красного карлика. Его поверхность усеяна звёздными пятнами, и они искажают данные, маскируя истинные признаки атмосферы.

Когда данные приходится чистить

Чтобы минимизировать влияние активности звезды, группа из Сент-Эндрюса более года занималась обработкой информации. Они устраняли шумы и корректировали данные, вызванные магнитными полями красного карлика. Только после этой кропотливой работы стало возможным сосредоточиться на самом главном — признаках атмосферы планеты. Первые результаты показали: исключать наличие газовой оболочки нельзя. Более того, один из возможных сценариев указывает на "вторичную атмосферу", состоящую из тяжёлых газов, включая азот.

"TRAPPIST-1e долгое время считалась одной из лучших планет в обитаемой зоне для поиска атмосферы", — отметил преподаватель экзопланет в Университете Сент-Эндрюс доктор Райан Макдональд.

По его словам, теперь у учёных наконец появилась возможность проверить это предположение на практике.

Возможности и сомнения

Астрономы подчёркивают: выводы пока нельзя назвать окончательными. Существует вероятность, что TRAPPIST-1e вовсе не имеет атмосферы, а первые намёки оказались результатом сложных взаимодействий звёздного света с поверхностью планеты. Но сама возможность наличия плотной газовой оболочки делает этот мир одним из самых интригующих кандидатов на существование жизни за пределами Солнечной системы. Если в атмосфере обнаружат азот или другие устойчивые соединения, это станет ключевым аргументом в пользу того, что на планете могут быть условия для воды и биологических процессов.

Взгляд в будущее

Сейчас JWST продолжает наблюдения TRAPPIST-1e. Пока выполнено лишь четыре транзита, но в ближайшие годы их количество увеличится почти до двадцати. Чем больше данных удастся собрать, тем точнее будут выводы о составе и структуре атмосферы. Каждый новый транзит позволяет уточнять спектр и устранять сомнения, связанные с активностью звезды. В перспективе это позволит учёным не только подтвердить наличие атмосферы, но и понять её характеристики — от температуры до плотности.

"Самая захватывающая возможность заключается в том, что у TRAPPIST-1e может быть вторичная атмосфера с тяжёлыми газами. Но пока мы не можем полностью исключить вариант голой скалы", — пояснил доктор Райан Макдональд.

Настоящий прорыв в науке

Шотландские исследователи уверены: даже сам факт того, что удалось приблизиться к решению этой задачи, — огромное достижение. Ведь до запуска телескопа имени Джеймса Уэбба подобные наблюдения были невозможны. Теперь же астрономы получили инструмент, способный не только фиксировать транзиты, но и различать химический состав далеких миров. Для науки это означает переход от теоретических рассуждений к реальной проверке гипотез.

Космос, который ближе, чем кажется

Открытие Университета Сент-Эндрюс стало одним из самых значительных событий последних лет. Оно не просто подтверждает, что атмосферы могут существовать на планетах земного типа, но и показывает: мы стоим на пороге новой эры, когда поиск жизни в других системах перестаёт быть фантазией. TRAPPIST-1e — лишь начало этого пути, и в ближайшие годы у человечества появится всё больше шансов узнать, насколько распространены пригодные для жизни миры в нашей галактике.

