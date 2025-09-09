Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Стриженова у могилы Маслякова: как выглядит памятник легенде КВН
Машина спит — батарея умирает: стоит ли отключать АКБ при долгой стоянке
Почему у самцов носачей такие огромные носы: учёные раскрыли тайну самого уродливого животного
Урожай с турбо-ускорением: проверенный приём и редис начинает расти так, будто у него включили двигатель
Безопасное освещение: что нужно знать перед установкой люстры на натяжной потолок
Варим кукурузу по-новому: 2 простых добавки при варке сделают её ресторанным блюдом
Краснодарский край теряет туристов: Россияне выбирают новые направления для отпуска
База под макияж, которая работает: подбираем по типу кожи и без разочарований
Этот продукт стабилизирует давление : его флаванолы мягко поддерживают работу сердца

Учёные близки к сенсации: на планете у красного карлика нашли признаки подходящей для жизни оболочки

5:31
Наука

Астрономы из Университета Сент-Эндрюс объявили о прорыве, который сразу же вызвал ажиотаж в научных кругах. Объект их наблюдений — планета TRAPPIST-1e, расположенная всего в 40 световых годах от Земли. Этот мир по размеру сопоставим с нашей планетой и давно считается одним из самых перспективных кандидатов на наличие атмосферы и потенциально пригодных для жизни условий. Несмотря на колоссальное расстояние, учёным удалось с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба получить новые свидетельства в пользу того, что у TRAPPIST-1e может существовать плотная оболочка из газов.

Телескоп и планета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Телескоп и планета

Почему TRAPPIST-1e так важна

Система TRAPPIST-1 известна наличием семи каменистых планет, вращающихся вокруг красного карлика. Четвёртая из них — TRAPPIST-1e — находится в так называемой "обитаемой зоне", где температура может позволять существовать жидкой воде. Однако ключевым условием для этого остаётся наличие атмосферы. Без неё планета представляла бы собой лишь безжизненный каменный шар. Именно поэтому внимание исследователей приковано именно к этому миру.

Как работает поиск атмосферы

Учёные направили спектрограф ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec телескопа JWST на систему в тот момент, когда планета проходила перед своей звездой. В такие минуты свет звезды фильтруется через атмосферу, если она существует, и оставляет характерные следы в спектре. По этим изменениям можно определить химический состав газов. Однако в случае с TRAPPIST-1 наблюдения осложнены активностью красного карлика. Его поверхность усеяна звёздными пятнами, и они искажают данные, маскируя истинные признаки атмосферы.

Когда данные приходится чистить

Чтобы минимизировать влияние активности звезды, группа из Сент-Эндрюса более года занималась обработкой информации. Они устраняли шумы и корректировали данные, вызванные магнитными полями красного карлика. Только после этой кропотливой работы стало возможным сосредоточиться на самом главном — признаках атмосферы планеты. Первые результаты показали: исключать наличие газовой оболочки нельзя. Более того, один из возможных сценариев указывает на "вторичную атмосферу", состоящую из тяжёлых газов, включая азот.

"TRAPPIST-1e долгое время считалась одной из лучших планет в обитаемой зоне для поиска атмосферы", — отметил преподаватель экзопланет в Университете Сент-Эндрюс доктор Райан Макдональд.

По его словам, теперь у учёных наконец появилась возможность проверить это предположение на практике.

Возможности и сомнения

Астрономы подчёркивают: выводы пока нельзя назвать окончательными. Существует вероятность, что TRAPPIST-1e вовсе не имеет атмосферы, а первые намёки оказались результатом сложных взаимодействий звёздного света с поверхностью планеты. Но сама возможность наличия плотной газовой оболочки делает этот мир одним из самых интригующих кандидатов на существование жизни за пределами Солнечной системы. Если в атмосфере обнаружат азот или другие устойчивые соединения, это станет ключевым аргументом в пользу того, что на планете могут быть условия для воды и биологических процессов.

Взгляд в будущее

Сейчас JWST продолжает наблюдения TRAPPIST-1e. Пока выполнено лишь четыре транзита, но в ближайшие годы их количество увеличится почти до двадцати. Чем больше данных удастся собрать, тем точнее будут выводы о составе и структуре атмосферы. Каждый новый транзит позволяет уточнять спектр и устранять сомнения, связанные с активностью звезды. В перспективе это позволит учёным не только подтвердить наличие атмосферы, но и понять её характеристики — от температуры до плотности.

"Самая захватывающая возможность заключается в том, что у TRAPPIST-1e может быть вторичная атмосфера с тяжёлыми газами. Но пока мы не можем полностью исключить вариант голой скалы", — пояснил доктор Райан Макдональд.

Настоящий прорыв в науке

Шотландские исследователи уверены: даже сам факт того, что удалось приблизиться к решению этой задачи, — огромное достижение. Ведь до запуска телескопа имени Джеймса Уэбба подобные наблюдения были невозможны. Теперь же астрономы получили инструмент, способный не только фиксировать транзиты, но и различать химический состав далеких миров. Для науки это означает переход от теоретических рассуждений к реальной проверке гипотез.

Космос, который ближе, чем кажется

Открытие Университета Сент-Эндрюс стало одним из самых значительных событий последних лет. Оно не просто подтверждает, что атмосферы могут существовать на планетах земного типа, но и показывает: мы стоим на пороге новой эры, когда поиск жизни в других системах перестаёт быть фантазией. TRAPPIST-1e — лишь начало этого пути, и в ближайшие годы у человечества появится всё больше шансов узнать, насколько распространены пригодные для жизни миры в нашей галактике.

Уточнения

Сенса́ция — необычное происшествие, получившее широкую огласку; форма подачи нового знания, способного изменить картину мира и традиционные представления о возможностях человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Почему у самцов носачей такие огромные носы: учёные раскрыли тайну самого уродливого животного
Урожай с турбо-ускорением: проверенный приём и редис начинает расти так, будто у него включили двигатель
Безопасное освещение: что нужно знать перед установкой люстры на натяжной потолок
Варим кукурузу по-новому: 2 простых добавки при варке сделают её ресторанным блюдом
Учёные близки к сенсации: на планете у красного карлика нашли признаки подходящей для жизни оболочки
Краснодарский край теряет туристов: Россияне выбирают новые направления для отпуска
База под макияж, которая работает: подбираем по типу кожи и без разочарований
Этот продукт стабилизирует давление : его флаванолы мягко поддерживают работу сердца
Дизельный парадокс: Украина импортирует топливо из Индии, которая закупает нефть из России
Жест, которого никто не ожидал: СКА остался без легионера прямо во время игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.