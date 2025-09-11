Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило прогноз, который может стать переломным для всей мировой энергетики. В своём отчёте от 30 июля 2025 года эксперты заявили: возобновляемые источники энергии и атомная генерация впервые превысят уголь и станут основными поставщиками электроэнергии в мире уже к концу 2025 года или, в крайнем случае, в 2026-м.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

Конец угольной эпохи

Когда-то уголь был сердцем промышленной революции, обеспечивая работу паровых машин и развитие металлургии. Но сегодня он остаётся главным источником выбросов парниковых газов. По мере того как страны ускоряют энергетический переход, роль угля сокращается, уступая место более экологичным и устойчивым решениям.

Лидеры нового этапа

В ближайшие годы доминирующими источниками энергии станут ветер, солнце и атомные станции. По данным МЭА:

  • во Франции и США более 100 реакторов обеспечат рекордные объёмы ядерной генерации;

  • Япония постепенно перезапускает свои реакторы;

  • Азия активно вводит новые мощности, что значительно увеличит общий мировой баланс.

Рост спроса и пик выбросов

Прогноз МЭА также отражает увеличение мирового спроса на электроэнергию:

  • в 2025 году рост составит 3,3%,

  • в 2026 году — 3,7%.

Причинами стали бурное развитие центров обработки данных, массовое распространение электромобилей, индустриализация в Азии и рост потребления энергии для охлаждения зданий.

При этом агентство прогнозирует пик глобальных выбросов CO₂ в 2025 году с последующим снижением в 2026-м. Однако динамика будет зависеть от климатических условий и состояния мировой экономики.

"Резкое расширение использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики меняет рынки электроэнергии во многих регионах. Но это должно сопровождаться более крупными инвестициями в энергосистемы, хранилища и источники гибкости", — пояснил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

Регионы-лидеры роста

По отчёту МЭА, основной вклад в растущий мировой спрос внесут развивающиеся страны Азии:

  • Китай — +5,7% к 2026 году;

  • Индия — +6,6%.

В Северной Америке рост составит около 2%, в основном за счёт дата-центров. В Европе динамика скромнее: +1% в 2025 году, с небольшим ускорением годом позже.

Новый энергетический баланс

Таким образом, ближайшие годы станут временем символической перемены: уголь, определявший развитие индустрии на протяжении двух веков, уступает лидерство энергии будущего. Ветер, солнце и атомная энергия должны не только снизить углеродный след, но и обеспечить стабильность энергосистем на фоне стремительно растущего потребления.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
