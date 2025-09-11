Опасная находка: вместе с камнями с Марса на Землю могут попасть инопланетяне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Человечество уже десятилетиями стремится разгадать тайны Марса, и сегодня в этой гонке появляется новый лидер. Пока американская программа NASA по возврату марсианских образцов испытывает серьёзные трудности, Китай заявляет о себе с амбициозной миссией Tianwen-3, которая должна стартовать в начале 2030-х. В её основе — уникальное сочетание технологий: мощный спускаемый аппарат, буровая установка и беспилотный вертолёт, способный собирать образцы с недоступных ранее участков.

Спутник и SAR-съемка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спутник и SAR-съемка

Возврат образцов: ключ к разгадке жизни на Марсе

Собранные грунт и камни Красной планеты могут дать ответы на главный вопрос — существовала ли там жизнь. Планируется доставить на Землю около 500 граммов материала, включая образцы из подповерхностных слоёв, где они лучше защищены от радиации. Именно в таких породах, по мнению учёных, могут сохраниться биосигнатуры — химические следы, указывающие на древние микроорганизмы.

Беспилотник — звезда миссии

Китайский вертолётный дрон, вдохновлённый успехом NASA Ingenuity, получит дополнительную функцию — роботизированную руку с захватом. Это позволит ему не только летать на сотни метров от посадочной платформы, но и подбирать более крупные и интересные камни, недосягаемые для стационарного модуля. Уже тестируются разные прототипы: коаксиальные вертолёты и складные квадрокоптеры, каждый из которых способен собрать до 100 граммов материала.

Планетарная защита и безопасность

Главная сложность миссий по возврату образцов заключается не только в логистике, но и в биологической безопасности. Если на Марсе есть следы жизни, нужно исключить риск попадания чужеродных организмов на Землю. Для этого Китай разработает специальную лабораторию, где образцы будут изучаться под строжайшим контролем, в соответствии с международными правилами планетарной защиты.

Вызов NASA и новая космическая гонка

Миссия Tianwen-3 приходит в момент, когда американская программа столкнулась с нехваткой финансирования и техническими трудностями. На этом фоне Китай усиливает позиции в марсианских исследованиях. Использование дрона делает миссию более гибкой и эффективной, что может дать Пекину серьёзное преимущество в символической и научной гонке.

Где искать следы жизни

Китайские учёные рассматривают три зоны посадки между 17° и 30° северной широты. Ключевые критерии — равнинный рельеф, невысокая плотность камней и оптимальные условия для посадки. Выбор места напрямую повлияет на качество полученных образцов и шансы найти убедительные доказательства древней биосферы.

Взгляд в будущее

Tianwen-3 — это не просто очередная миссия, а шаг к новой эре исследований Марса. Интеграция наземных, буровых и летательных технологий позволяет изучать планету с беспрецедентной глубиной и точностью. Уже через десять лет собранные образцы могут окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании жизни за пределами Земли.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

