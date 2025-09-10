Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В недрах океана — новый источник жизни: зачем бурят шельф у Кейп-Кода

3:09
Наука

Полвека назад у побережья США случайная находка изменила представления учёных о запасах воды на планете: под толщей Атлантики было обнаружено пресное подземное хранилище. Сегодня именно оно стало целью первой международной экспедиции, которая ставит задачу не только подтвердить масштабы находки, но и оценить её значение для будущего человечества.

Нефть
Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Нефть

Подводное открытие

В 1970-е годы буровые исследования, проводившиеся в поисках нефти и газа, неожиданно выявили в кернах воду низкой солёности. Повторные наблюдения, включая геофизические методы визуализации, показали, что под континентальным шельфом Новой Англии может скрываться гигантский водоносный горизонт, сопоставимый по объёму с крупнейшими наземными резервуарами.

Экспедиция 501

Летом 2025 года у Кейп-Кода стартовала программа бурения стоимостью 25 млн долларов. Судно-подъёмник "Роберт" стало плавучей лабораторией: с глубины 400 метров учёные извлекли десятки тысяч литров воды и километры кернов. Полученные образцы показали, что пресная и почти пресная вода встречается на разных уровнях, формируя систему более сложную и обширную, чем предполагалось.

Откуда взялась эта вода?

Учёные рассматривают две основные гипотезы:

  • талая вода ледниковых эпох, сохранившаяся под шельфом;

  • современное питание за счёт миграции грунтовых вод с суши.

Вероятно, речь идёт о сочетании обоих факторов. Определение возраста и состава воды в лабораториях поможет понять, является ли это восполняемый ресурс или ископаемый запас, который нельзя расходовать бездумно.

Практические и экологические вопросы

Даже если резервуар окажется огромным, его эксплуатация связана с трудностями:

  • техническими — проектирование подводных скважин и систем транспортировки;

  • экологическими — влияние на прибрежную гидрологию и морские экосистемы;

  • юридическими — определение прав собственности и правил использования.

Глобальный контекст

В условиях растущего дефицита пресной воды интерес к подобным ресурсам очевиден. Ситуация Кейптауна 2018 года показала, как быстро может иссякнуть городской запас. Солёное проникновение в прибрежные водоносные горизонты уже угрожает многим регионам мира. На этом фоне подводные хранилища воспринимаются как резервный источник, способный поддержать миллионы людей.

Символика находки

Использование нефтяных технологий для поиска питьевой воды выглядит иронично, но именно этот подход подтвердил: "тайная пресная вода" существует и может сыграть ключевую роль в будущей системе водоснабжения. Теперь многое зависит от того, что покажут лабораторные анализы и какое решение примет общество — использовать этот запас или оставить нетронутым.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
В недрах океана — новый источник жизни: зачем бурят шельф у Кейп-Кода
