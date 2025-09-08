Хищник длиной с поезд: на Урале нашли след гигантского кита-убийцы возрастом 37 млн лет

В Свердловской области палеонтологи сделали открытие, которое переворачивает представления о древней фауне Урала. На берегу реки Туры был найден зуб гигантского хищного кита из семейства базилозаврид. Возраст находки — около 37 миллионов лет, эпоха эоцена, когда на месте нынешнего Урала простиралось огромное море Паратетис.

Это открытие стало первым доказательством того, что в этих местах обитали базилозавриды — морские хищники длиной до 20 метров и весом около 16 тонн, которые занимали вершину пищевой цепи в древнем океане.

Урал как часть Паратетиса

37 миллионов лет назад территория от Франции до Алтая представляла собой единый морской бассейн. Паратетис соединял будущие Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря. В его водах формировалась уникальная экосистема: здесь жили акулы, гигантские рыбы и древние киты. До сегодняшнего дня уральские палеонтологи не находили свидетельств, что базилозавриды обитали в этой части моря.

"Мы обнаружили щечный зуб. Это либо моляр, либо премоляр. Верхний или нижний — уточним после исследования. Но уже ясно, что он принадлежал представителю семейства базилозаврид", — рассказал доцент кафедры биоразнообразия УрФУ Максим Синица.

Кто такие базилозавриды

Базилозавриды появились в конце эоцена и стали одними из первых полностью морских китов. В отличие от современных усатых китов, которые фильтруют планктон, они были активными хищниками. У этих животных было длинное змеевидное тело, передние зубы — конические, для захвата добычи, а задние — уплощённые, с бугорками, чтобы разрывать плоть и дробить кости.

"Это был примитивный кит с примерно 40 зубами. Челюсти были длинными, передние зубы — одинаковые, а задние работали как ножи и дробилки", — уточнил Синица.

Уникальная анатомия

Помимо устрашающего зубного аппарата, базилозавриды отличались необычным строением тела. Их позвоночник был гибким и позволял изгибаться как по вертикали, так и по горизонтали. Такая манёвренность недоступна современным китам.

Кроме того, у этих гигантов сохранились задние конечности — крошечные ноги с рудиментами стопы.

"У некоторых современных китов сохранились только тазовые кости, а у базилозавров были и полноценные задние конечности. Считается, что они использовались во время спаривания, чтобы животным было проще удерживать контакт в воде", — пояснил Синица.

Этот факт подтверждает происхождение китов от сухопутных предков: когда-то они вышли на сушу, а затем вновь вернулись в море.

Возможный новый вид

Найденный зуб станет объектом отдельного исследования в Палеонтологическом институте РАН. Московские учёные сравнят его с останками других китов, чтобы определить видовую принадлежность.

"Не исключено, что мы обнаружили новый вид или даже род. Здесь таких находок прежде не было, поэтому есть вероятность, что речь идёт об эндемичной форме, обитавшей только в северо-восточной части Паратетиса", — подытожил Синица.

Значение находки

Для науки это открытие — важный шаг в изучении древних экосистем Евразии. Оно доказывает, что территория современного Урала была частью огромного мира морских хищников, а базилозавриды расселились значительно дальше, чем считалось ранее.

Ура́л (от баш. Урал) — географический регион в России и Казахстане, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.

