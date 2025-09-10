Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон

Электрический суперкар BYD Yangwang U9 Track Edition установил новый мировой рекорд скорости для электромобилей. 9 июля 2025 года на испытательном треке в Папенбурге (Германия) под управлением немецкого пилота Марка Бассенга он разогнался до 472 км/ч.

Новый рекорд

Результат превысил предыдущее достижение хорватского гиперкара Rimac Nevera, который в 2024 году показал максимум 431 км/ч. Разрыв составил впечатляющие 41 км/ч, что стало серьёзным шагом вперёд в развитии электротранспорта.

Технические особенности

Yangwang U9 Track Edition оснащён четырьмя независимыми электромоторами суммарной мощностью 2960 л. с… Каждый мотор напрямую приводит своё колесо, что гарантирует точное распределение тяги и высокую устойчивость на скорости.

Энергией автомобиль снабжает фирменная литий-железо-фосфатная батарея Blade Battery с усовершенствованной системой охлаждения и высокой плотностью энергии. Технология быстрой зарядки позволяет увеличить заряд с 30 до 80% всего за полчаса.

Важным элементом стала первая в мире серийная платформа сверхвысокого напряжения 1200 В, обеспечивающая стабильность работы силовой установки при экстремальных нагрузках.

Конкуренты на максимальных скоростях

Достигнутый показатель приблизил электрический суперкар к лидерам среди бензиновых моделей. Для сравнения:

Koenigsegg Jesko Absolut теоретически способен развить 500 км/ч;

SSC Tuatara заявляет максимальную скорость 475 км/ч.

Таким образом, BYD Yangwang U9 Track Edition уже конкурирует с признанными флагманами автоспорта, подтверждая, что электрические технологии стремительно выходят на уровень лучших решений с двигателями внутреннего сгорания.

Уточнения

