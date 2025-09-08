Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности

Представьте себе часы без стрелок и пружин, которые всё равно "идут" — не останавливаются, не тратят энергию, а бесконечно пульсируют, будто живые. Именно такую идею удалось приблизить к реальности группе физиков из Университета Колорадо в Боулдере. Учёные нашли способ создать новый тип так называемого кристалла времени — загадочного состояния материи, в котором частицы не замирают, а находятся в вечном ритмичном движении.
Классические кристаллы — это алмазы, соль или кварц, где атомы выстраиваются в строгие решётки в пространстве. В 2012 году нобелевский лауреат Фрэнк Вильчек задал дерзкий вопрос: можно ли получить подобную структуру не в пространстве, а во времени?
"Даже в состоянии покоя атомы могут изменять свою конфигурацию снова и снова, как бесконечная анимация", — напоминал Вильчек, когда представлял идею "time crystal".
Тогда многие физики сомневались в её осуществимости, но всего через несколько лет начались первые успешные эксперименты.
В 2021 году команда исследователей Google использовала квантовый процессор Sycamore для создания цепочки атомов, которые под действием лазера начинали колебаться с предсказуемой периодичностью. Это напоминало вечный маятник, которому не требуется внешнее топливо. Научное сообщество впервые увидело, что "кристаллы времени" могут существовать не только в уравнениях, но и в лаборатории.
До последнего времени такие эксперименты были слишком абстрактными для широкой публики: физики фиксировали эффекты лишь с помощью сложных приборов. Однако в новом исследовании Чжао и профессор Иван Смалюх пошли иным путём. Они использовали жидкие кристаллы — материалы, знакомые каждому владельцу смартфона или телевизора с LCD-экраном.
Учёные поместили стержневидные молекулы в тонкие стеклянные ячейки и покрыли их красителем. В спокойном состоянии эти структуры казались неподвижными. Но стоило направить на них свет, как молекулы начали синхронно вращаться и сжиматься, образуя тысячи движущихся "изгибов". Под микроскопом это выглядело как завораживающий узор из розовых и коричневых полос, меняющихся во времени.
"Их можно наблюдать непосредственно под микроскопом, а при особых условиях даже невооружённым глазом", — рассказал ведущий автор работы, аспирант Ханьцин Чжао.
Фактически, учёным удалось создать "вечные часы", которые работают без батареек и без механизма. Всё, что им нужно, — немного света.
Интересно, что при изменении температуры или других условий движение этих структур не останавливалось. Оно лишь адаптировалось, продолжая повторяться в удивительно устойчивом ритме.
"Эти искривления возникают, и их не так-то просто убрать. Они ведут себя как частицы и начинают взаимодействовать друг с другом", — пояснил профессор Иван Смалюх.
Ученые даже смогли наложить несколько таких кристаллов друг на друга. Результатом стали ещё более причудливые узоры, напоминающие временные штрихкоды. Это открывает путь к созданию новых способов хранения и передачи информации.
Физики уверены, что их открытие имеет огромный потенциал. Кристаллы времени могут стать надёжным элементом в системах защиты от подделок. Например, на банкноты или документы можно будет наносить специальные "живые" отметки, которые невозможно подделать, ведь они проявляются только под определённым светом.
Ещё одно направление — хранение данных. Устойчивые временные узоры способны выполнять роль своеобразной "живой памяти", вмещая огромные массивы информации. А в будущем, считают исследователи, эти материалы могут стать частью новых поколений вычислительных устройств и сенсоров.
"Мы не хотим сейчас ограничивать количество приложений. Я думаю, что возможности для развития этой технологии практически безграничны", — отметил профессор Иван Смалюх.
Эксперимент с жидкими кристаллами — это не просто красивая демонстрация. Он подталкивает учёных к новому пониманию природы времени и материи. Ведь если можно заставить частицы двигаться в бесконечном цикле без дополнительной энергии, то привычное представление о том, что всё в мире стремится к хаосу, оказывается не столь однозначным.
Кристаллы времени не сделают возможным путешествие в прошлое или будущее, но они уже доказали: у природы есть ещё немало секретов, которые могут перевернуть наши представления о законах Вселенной и подарить человечеству технологии будущего.
