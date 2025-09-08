Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:17
Наука

Археологи в Ване сделали открытие, которое уже называют одним из самых значимых для изучения Урарту. В замке Кевенли, расположенном неподалёку от древней столицы Тушпы, обнаружено 76 массивных пифосов с клинописными надписями. Это крупнейшее на сегодняшний день хранилище сельскохозяйственной продукции в регионе.

Археологические раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические раскопки

Каждый пифос тщательно размечен клинописью, что позволяет учёным понять, какие именно продукты в них хранились — масло, зерно и напитки.

"Хотя замок Кевенли — небольшая крепость, обнаружение 76 пифосов показывает, что её роль в системе снабжения была куда значительнее, чем мы предполагали", — отметил доцент Университета Ыгдыр Рифат Куванч.

Пифосы как древний аналог склада

Пифосы — огромные сосуды для хранения, широко применявшиеся в урартский период (IX-VII вв. до н. э.). Их симметричное расположение в крепости свидетельствует о хорошо организованной системе хранения и учёта продуктов.

  • Клинописные надписи на сосудах указывают на содержимое и объём.
  • В некоторых пифосах обнаружены следы семян — их планируют изучить с помощью анализа древней ДНК.
  • Система включала фрагменты терракотового водопровода, что подтверждает развитые инженерные навыки урартов.

Архитектура и украшения крепости

На стенах Кевенли сохранились фрагменты росписи в красных и чёрных тонах. Это значит, что крепость выполняла не только хозяйственную, но и административную либо церемониальную функцию.

Среди керамики встречены образцы так называемой "дворцовой посуды" — изящной красной керамики, характерной для знати Урарту. Один из фрагментов был украшен фигурой льва, что подчёркивает символическую значимость предметов.

Стратегическая роль замка

Замок Кевенли расположен всего в десяти километрах от замка Ван - древней столицы Урарту. Построенный на склонах горы Эрек, он контролировал Ванскую равнину и служил логистической опорой столицы.

Площадь крепости около 4500 квадратных метров, укрепления сочетали функции военной защиты и хозяйственного центра. Подобное двойное назначение характерно для многих урартских фортификаций.

Значение находки

Открытие в Кевенли даёт новое понимание того, как урарты организовывали хранение и распределение сельскохозяйственных ресурсов. До сих пор археологи знали их как воинов и строителей, но теперь становится ясно: они обладали и развитой системой управления продуктами.

"Каждая надпись на кувшине — это фрагмент истории, который помогает нам восстановить жизнь урартов. Кевенли уже можно назвать одним из самых важных памятников последних лет", — подчеркнул доктор Куванч.

Раскопки продолжаются. Учёные надеются найти новые фрески, дополнительные хранилища и предметы быта. Всё это позволит глубже понять культуру Урарту — одну из самых загадочных цивилизаций железного века.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
