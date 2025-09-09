Очки будущего меняют диоптрии нажатием кнопки — бифокалы уходят в прошлое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Новые разработки в области оптики обещают перевернуть представления о том, какими должны быть очки для людей с нарушением зрения. Команда учёных представила прототип бифокальных очков на жидких кристаллах, которые позволяют менять диоптрии нажатием кнопки.

Бифокальные очки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бифокальные очки

Как работают жидкокристаллические линзы

Обычные бифокальные очки появились ещё в XVIII веке, и принцип их работы оставался неизменным: верхняя часть линзы используется для рассматривания дальних объектов, нижняя — для близких. Такой подход имеет очевидные ограничения — приходится постоянно переводить взгляд, чтобы подстроиться под нужное расстояние.

В новом прототипе линзы наполнены жидкими кристаллами. Их молекулы могут менять ориентацию под действием электрического поля, что изменяет угол преломления света. Таким образом, оптическая сила регулируется не механически, а электронным способом.

Долгий путь к реализации

Идея использовать жидкие кристаллы для переключаемых очков существует уже почти полвека. Однако раньше учёных сдерживали технические трудности: требовалось создать миниатюрные электроды в оправе и обеспечить стабильность работы. Теперь исследователям удалось преодолеть часть этих проблем и собрать носимый прототип.

По словам профессора И-Синя Линя из Национального университета Ян Мин Цзяотун (Тайвань), команда разработчиков смогла экспериментально подтвердить физические принципы, на которых строится работа устройства, и наметила пути для улучшения.

Первые результаты испытаний

Новая модель пока далека от совершенства. Рабочая область составляет всего около 10 миллиметров — это в три-четыре раза меньше, чем у традиционных линз. Кроме того, после нажатия кнопки требуется примерно пять секунд, чтобы очки перешли в новый режим.

В лабораторных условиях удалось добиться быстрого переключения — около 300 миллисекунд. Но для этого приходилось подавать на линзу напряжение в 40 вольт, что не подходит для повседневного использования.

Возможные пользователи

Физик-теоретик Виктор Решетняк из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко считает, что рынок таких очков потенциально огромен:

"Почти каждому из нас рано или поздно понадобятся очки с диоптриями", — сказал физик-теоретик Виктор Решетняк.

Особенно полезной технология может оказаться для специалистов, которые работают с мелкими объектами, расположенными в разных частях поля зрения. Например, инженеры или ювелиры смогут быстрее переключаться между ближней и дальней фокусировкой.

Офтальмолог Виола Каневски из Нью-Йорка отмечает, что новая разработка понравится и тем, кому нужен широкий обзор: архитекторам, брокерам и другим специалистам, которым важно одновременно видеть разные планы изображения.

Ограничения и трудности

Эксперты подчёркивают, что прототип ещё не готов к клиническому использованию. Главная проблема — малая рабочая зона и относительно медленное переключение. Кроме того, сама технология увеличивает стоимость очков, так как требует интеграции электроники в оправу.

Марк Розенфилд из Колледжа оптометрии Университета штата Нью-Йорк считает, что нынешняя версия слишком ограничена для массового применения.

А профессор Джошуа Сильвер из Оксфорда напоминает, что ещё в 2004 году он с коллегами предлагал альтернативный вариант саморегулируемых очков на основе жидкостей. По его мнению, электронные компоненты усложняют и удорожают процесс производства.

Перспективы

Несмотря на сложности, учёные уверены, что в будущем можно сократить время отклика и расширить функциональную область линз. Это откроет дорогу к созданию действительно удобных и универсальных очков, которые смогут заменить классические бифокальные модели.

Если эти трудности удастся преодолеть, очки на жидких кристаллах станут прорывом не только для людей с возрастной дальнозоркостью, но и для тех, кто ценит удобство и технологичность в повседневной жизни.

Уточнения

Дио́птри́я (греч. διοπτρον - приспособление (зеркало) для наведения на предмет, на цель; русское обозначение: дптр) — единица измерения оптической силы линз и других осесимметричных оптических систем, м-1. 1 диоптрия равна оптической силе линзы или сферического зеркала с фокусным расстоянием, равным 1 метру.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
