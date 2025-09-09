Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы

Химики Копенгагенского университета нашли неожиданное применение для пластиковых отходов, которые обычно скапливаются на свалках или в океане. Из материала, давно утратившего ценность, они сумели получить новое вещество, способное активно поглощать углекислый газ и тем самым снижать его концентрацию в атмосфере.

Отходы как часть решения климатической проблемы

Обычно разговоры о пластике сводятся к его разрушительному воздействию на экологию. Но в данном случае отходы превратились в ресурс. Учёные подчеркивают, что именно низкосортный или уже разрушенный пластик, который невозможно переработать традиционными методами, идеально подходит для создания нового материала.

"Красота этого метода в том, что мы решаем одну проблему, не создавая новую", — сказала ведущий автор исследования Маргарита Подерыте.

Иными словами, пластик превращается в часть комплексного подхода к борьбе с климатическими изменениями, а не в тупиковую экологическую задачу.

Новый материал BAETA

Созданное вещество получило название BAETA. Оно имеет порошкообразную форму и легко прессуется в гранулы. Поверхность BAETA специально модифицирована для того, чтобы эффективно связывать и удерживать молекулы CO2.

После насыщения углекислый газ можно высвободить нагреванием, а затем — использовать повторно или безопасно хранить. Такой замкнутый цикл позволяет применять технологию многократно, не создавая дополнительных отходов.

Применение на производстве

Разработчики считают, что первым шагом станет внедрение технологии на предприятиях, где в атмосферу выбрасывается много горячих газов. Это могут быть ТЭЦ, металлургические заводы или цементные производства.

"Наш материал эффективно работает в широком диапазоне температур — от комнатной до 150 градусов по Цельсию", — отметил соавтор работы, доцент Дживун Ли.

Такой диапазон делает BAETA универсальным инструментом для промышленной очистки воздуха.

Экономический стимул для очистки планеты

Интересно, что технология может повлиять не только на сокращение выбросов парниковых газов, но и на проблему пластикового загрязнения. Использование неперерабатываемого мусора в качестве сырья превращает его в ценность, а значит, создаёт экономический стимул собирать отходы даже из труднодоступных мест.

"Изобретение может создать экономический стимул для очистки океанов от пластика", — добавил Дживун Ли.

Таким образом, решение становится двойным: оно уменьшает количество пластика на планете и одновременно снижает уровень CO2 в атмосфере.

От лаборатории к производству

Сейчас перед исследователями стоит задача вывести технологию за пределы лаборатории. Для этого нужны инвестиции и создание производственных мощностей. Учёные убеждены, что их открытие может стать важным элементом в борьбе с изменением климата, если удастся наладить масштабное производство.

Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли учёным и бизнесу объединить усилия, чтобы превратить экспериментальный материал в доступное и массовое решение для промышленности.

