Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы

Химики Копенгагенского университета нашли неожиданное применение для пластиковых отходов, которые обычно скапливаются на свалках или в океане. Из материала, давно утратившего ценность, они сумели получить новое вещество, способное активно поглощать углекислый газ и тем самым снижать его концентрацию в атмосфере.
Обычно разговоры о пластике сводятся к его разрушительному воздействию на экологию. Но в данном случае отходы превратились в ресурс. Учёные подчеркивают, что именно низкосортный или уже разрушенный пластик, который невозможно переработать традиционными методами, идеально подходит для создания нового материала.
"Красота этого метода в том, что мы решаем одну проблему, не создавая новую", — сказала ведущий автор исследования Маргарита Подерыте.
Иными словами, пластик превращается в часть комплексного подхода к борьбе с климатическими изменениями, а не в тупиковую экологическую задачу.
Созданное вещество получило название BAETA. Оно имеет порошкообразную форму и легко прессуется в гранулы. Поверхность BAETA специально модифицирована для того, чтобы эффективно связывать и удерживать молекулы CO2.
После насыщения углекислый газ можно высвободить нагреванием, а затем — использовать повторно или безопасно хранить. Такой замкнутый цикл позволяет применять технологию многократно, не создавая дополнительных отходов.
Разработчики считают, что первым шагом станет внедрение технологии на предприятиях, где в атмосферу выбрасывается много горячих газов. Это могут быть ТЭЦ, металлургические заводы или цементные производства.
"Наш материал эффективно работает в широком диапазоне температур — от комнатной до 150 градусов по Цельсию", — отметил соавтор работы, доцент Дживун Ли.
Такой диапазон делает BAETA универсальным инструментом для промышленной очистки воздуха.
Интересно, что технология может повлиять не только на сокращение выбросов парниковых газов, но и на проблему пластикового загрязнения. Использование неперерабатываемого мусора в качестве сырья превращает его в ценность, а значит, создаёт экономический стимул собирать отходы даже из труднодоступных мест.
"Изобретение может создать экономический стимул для очистки океанов от пластика", — добавил Дживун Ли.
Таким образом, решение становится двойным: оно уменьшает количество пластика на планете и одновременно снижает уровень CO2 в атмосфере.
Сейчас перед исследователями стоит задача вывести технологию за пределы лаборатории. Для этого нужны инвестиции и создание производственных мощностей. Учёные убеждены, что их открытие может стать важным элементом в борьбе с изменением климата, если удастся наладить масштабное производство.
Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли учёным и бизнесу объединить усилия, чтобы превратить экспериментальный материал в доступное и массовое решение для промышленности.
