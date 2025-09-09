Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Космос вокруг нашей планеты всё больше напоминает свалку: фрагменты старых спутников, обломки ракет и даже мельчайшие детали техники продолжают кружить на околоземных орбитах. Эти обломки движутся с колоссальной скоростью, и любое столкновение может вывести из строя работающие спутники или даже угрожать пилотируемым миссиям.

Космический мусор и плазменный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космический мусор и плазменный двигатель

Учёные давно ищут способ эффективно и безопасно избавляться от мусора, и теперь в Японии предложили решение, которое уже прошло первые испытания.

Опасность космического хлама

Космический мусор движется в десятки раз быстрее пули. Даже частица размером с болт способна пробить корпус спутника и вызвать серьёзные последствия. Сегодня на орбите находятся тысячи объектов, которые неконтролируемо перемещаются, и их количество растёт с каждым годом.

"Из-за своего неконтролируемого движения и скорости, превышающей скорость пули, космический мусор, вращающийся вокруг Земли, представляет серьезную угрозу", — отметил физик Кадзунори Такахаси.

Проблема в том, что большинство предложенных методов требует прямого контакта с мусором. Это рискованно, так как столкновения могут только усугубить ситуацию и породить ещё больше мелких обломков.

Идея плазменного двигателя

В последние годы внимание исследователей сосредоточено на использовании плазмы. Принцип заключается в том, чтобы замедлить движение мусора с помощью направленного выброса плазмы. Когда скорость объекта снижается, он постепенно сходит с орбиты и сгорает в атмосфере.

Кадзунори Такахаси, профессор Высшей инженерной школы Университета Тохоку, предложил использовать для этого специальный "безэлектродный плазменный двигатель с двунаправленным выбросом плазмы".

Установка выбрасывает две струи: одну — в сторону мусора, другую — в противоположном направлении. Это решение позволяет компенсировать отдачу и удерживать спутник-уборщик в стабильном положении.

"Этот двигатель прикладывает к целевому объекту тормозящую силу, выбрасывая плазму, при этом другой плазменный шлейф снижает создаваемую им самим чрезмерную тягу", — пояснил учёный.

Проблема отдачи и её решение

Главный минус обычных плазменных двигателей — сильная отдача. Когда спутник направляет струю плазмы на объект, сам он начинает отдаляться, снижая эффективность процесса. Именно для устранения этого эффекта японский физик разработал систему двунаправленных выбросов.

Такой двигатель не только балансирует работу, но и позволяет концентрировать тормозящую силу в нужном направлении. Для этого применяется особое магнитное поле, которое исследователи называют "магнитной ловушкой".

Испытания в лаборатории

Чтобы проверить гипотезу, Такахаси провёл серию экспериментов в вакуумных камерах, имитирующих условия космоса. Результаты подтвердили, что новая конфигурация действительно работает.

Особенно перспективной оказалась комбинация с магнитной ловушкой: она утроила тормозящую силу по сравнению с предыдущими моделями. Это означает, что мусор сможет сходить с орбиты значительно быстрее — не за годы, а примерно за сотню дней.

Топливо для двигателя

Ещё одним плюсом технологии является возможность использовать аргон. Этот газ гораздо доступнее и дешевле традиционных видов топлива, что делает проект более реалистичным и менее затратным в эксплуатации.

Перспективы технологии

По словам Такахаси, его разработка может стать серьёзным шагом в решении проблемы захламления космоса. Если испытания в реальных условиях подтвердят эффективность двигателя, то в будущем появятся спутники-уборщики, которые будут целенаправленно избавлять орбиту от опасных объектов.

"Это достижение представляет собой значительный технологический прогресс в разработке двигательной установки, способной эффективно и безопасно удалять космический мусор", — подытожил учёный.

Разработка японских специалистов может стать ключом к созданию нового поколения космических миссий, где поддержание чистоты орбиты будет не менее важной задачей, чем вывод спутников или исследование планет.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
