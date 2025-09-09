Огненный обряд оживает на стенах дворца — редкая роспись раскрывает забытые ритуалы Согдианы

Во дворце Санжар-Шах в Таджикистане археологи обнаружили уникальную настенную роспись, изображающую обряд поклонения огню. Эта находка стала редчайшим свидетельством религиозных традиций согдийцев и пролила новый свет на их духовную жизнь.

Древний центр Согдианы

Санжар-Шах располагался в плодородной долине Зеравшана, всего в 12 километрах от древнего Пенджикента — важного города Великого шелкового пути. В VIII веке нашей эры этот укрепленный дворцовый комплекс был не только политическим, но и культурным центром.

Его величие подтверждают роскошные предметы: китайское зеркало из бронзы, позолоченная пряжка и древнейшие арабские документы, написанные на бумаге. Всё это указывает на высокий статус правителей и их связи с другими регионами Евразии.

История дворца

Руины дворца впервые зафиксировали советские археологи в конце 1940-х годов, но систематические раскопки начались только в начале XXI века. При Омейядах, во времена наместника Насра ибн Сайяра, комплекс превратился в резиденцию местных властителей.

Однако в середине VIII века постройки пострадали от пожара, а позже были частично перестроены и использовались уже в быту крестьян в эпоху Саманидов.

Уникальная фреска

Главная находка последних лет была сделана в "Прямоугольном зале" дворца — огромном помещении для приемов гостей размером 15,6 на 19 метров. В ходе раскопок 2022-2023 годов археологи обнаружили около 30 раскрашенных фрагментов, из которых удалось восстановить сцену площадью примерно 1,5 на 2,5 метра.

На фреске изображены четыре жреца и, вероятно, ребёнок. Они шествуют к огненному алтарю, расположенному под аркой. Ведущий жрец преклонил колено, поднося ладан в переносной жаровне, другой держит падам — ритуальную повязку для рта, применяемую зороастрийскими священнослужителями и сегодня.

Детали ритуала

На изображении можно рассмотреть пояса, сумки и другие принадлежности, необходимые для обряда. Это редкий случай, когда сохранились настолько подробные свидетельства религиозной практики согдийцев.

В том же зале находились и другие росписи — боевые сцены с воинами и фантастическими существами, что подчеркивает богатство сюжетов и значение дворца как центра культуры.

Согдийцы и их культура

Согдийцы — ираноговорящий народ, чья история тесно связана с торговыми путями Евразии. С V по VIII века они играли ключевую роль в обмене товарами и идеями между Китаем, Персией и Средиземноморьем. Их торговые колонии существовали от Византии до Чанъани, однако сведений о религиозных практиках народа сохранилось крайне мало.

Научное значение открытия

Ведущий исследователь, Майкл Шенкар из Еврейского университета Иерусалима, отметил исключительность находки:

"Это одно из немногих изображений согдийских жрецов, ухаживающих за огненным алтарем вне погребального контекста. Оно предлагает беспрецедентный взгляд на зороастрийские церемониальные традиции в Согдиане во время периода глубоких политических и культурных изменений", — подчеркнул доктор Майкл Шенкар.

Фреска подтверждает, что согдийские жрецы носили простые одежды, имели бороды и пользовались традиционными аксессуарами — курильницами, ковшиками, ароматическими пучками. Эти детали позволяют сопоставить персидскую традицию зороастризма с её местным выражением в Центральной Азии.

Наследие и сохранность

Хотя Пенджикент был покинут после арабского завоевания, Санжар-Шах ещё долго оставался жилым местом. Благодаря этому многие настенные росписи, деревянные панели и надписи дошли до наших дней.

Несмотря на повреждения временем и пожаром, дворец сохранил уникальные памятники, иллюстрирующие синтез иранской религиозной традиции, местного искусства и влияний, привнесённых через Великий шелковый путь.

