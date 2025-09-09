Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета

В горах Турции археологи сделали находку, которая позволяет по-новому взглянуть на жизнь жителей древнего государства Урарту. На территории крепости Кевенли они обнаружили огромный продовольственный склад возрастом более 2600 лет. Масштаб открытия удивил исследователей и стал одной из самых значимых находок последних лет.
Во время раскопок археологи нашли 76 больших сосудов-питосов. Эти ёмкости использовались для хранения зерна, масла и напитков и считались основным способом заготовки продуктов в эпоху Урарту. Каждый сосуд был снабжён клинописной надписью, что позволило учёным понять, какие именно товары находились внутри и в каком объёме.
По мнению специалистов, такая система свидетельствует о продуманном учёте и строгом контроле запасов. Важно и то, что питосы стояли симметрично, что указывает на хорошо организованное хранение и значимость крепости как центра распределения сельскохозяйственной продукции.
Руины Кевенли расположены всего в нескольких километрах от города Ван. Хотя сама крепость считается небольшой по размерам, обнаруженные находки показали её куда более важное значение.
"Хотя замок Кевенли — это небольшая крепость, обнаружение 76 питосов показывает нам, что его хранилищная емкость была намного больше, чем ожидалось", — пояснил профессор Рифат Куванч из Университета Ыгдыра.
Учёный добавил, что такие объёмы указывают на особую роль крепости в обеспечении продуктами не только окрестных поселений, но и столицы.
В некоторых сосудах сохранились следы семян. Теперь археологи планируют провести анализ древней ДНК, чтобы определить, какие именно культуры выращивались и употреблялись жителями региона. Подобные исследования позволяют узнать больше об экономике, сельском хозяйстве и климате той эпохи.
Помимо этого, были обнаружены остатки терракотового водопровода. Такая находка подтверждает, что урартские инженеры владели продвинутыми методами организации водоснабжения.
Кроме питосов, исследователи нашли фрагменты стен с красной и чёрной росписью. Это даёт основания полагать, что крепость выполняла не только военные, но и административные функции.
Среди керамики особое внимание привлекли образцы так называемой "дворцовой посуды" — тонкой красной керамики, которая считалась признаком принадлежности к элите. Один из фрагментов изображал фигуру льва — символ силы и власти, часто встречающийся в урартской культуре.
Крепость была построена на склонах горы Эрак и занимала около 4500 квадратных метров. Сильные оборонительные стены защищали её от нападений, а расположение позволяло контролировать плодородную Ванскую равнину.
Недалеко находилась столица Урарту — крепость Тушпа, возведённая царём Сардури I. Благодаря этому Кевенли играла ключевую роль как военный и административный опорный пункт.
Сочетание огромных складских помещений, клинописных надписей, водной инфраструктуры и художественного декора делает крепость Кевенли одним из наиболее информативных археологических объектов последних лет.
Эта находка помогает учёным лучше понять, как именно жила и развивалась цивилизация Урарту, чьи достижения до сих пор остаются предметом интереса историков и археологов.
Уточнения
Кли́нопись - наиболее ранняя из известных систем письма. Форму этого письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки; отсюда и "клинообразные" штрихи.
