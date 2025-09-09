Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета

В горах Турции археологи сделали находку, которая позволяет по-новому взглянуть на жизнь жителей древнего государства Урарту. На территории крепости Кевенли они обнаружили огромный продовольственный склад возрастом более 2600 лет. Масштаб открытия удивил исследователей и стал одной из самых значимых находок последних лет.

Секреты урартских хранилищ

Во время раскопок археологи нашли 76 больших сосудов-питосов. Эти ёмкости использовались для хранения зерна, масла и напитков и считались основным способом заготовки продуктов в эпоху Урарту. Каждый сосуд был снабжён клинописной надписью, что позволило учёным понять, какие именно товары находились внутри и в каком объёме.

По мнению специалистов, такая система свидетельствует о продуманном учёте и строгом контроле запасов. Важно и то, что питосы стояли симметрично, что указывает на хорошо организованное хранение и значимость крепости как центра распределения сельскохозяйственной продукции.

Неожиданный масштаб крепости

Руины Кевенли расположены всего в нескольких километрах от города Ван. Хотя сама крепость считается небольшой по размерам, обнаруженные находки показали её куда более важное значение.

"Хотя замок Кевенли — это небольшая крепость, обнаружение 76 питосов показывает нам, что его хранилищная емкость была намного больше, чем ожидалось", — пояснил профессор Рифат Куванч из Университета Ыгдыра.

Учёный добавил, что такие объёмы указывают на особую роль крепости в обеспечении продуктами не только окрестных поселений, но и столицы.

Новые данные об экономике

В некоторых сосудах сохранились следы семян. Теперь археологи планируют провести анализ древней ДНК, чтобы определить, какие именно культуры выращивались и употреблялись жителями региона. Подобные исследования позволяют узнать больше об экономике, сельском хозяйстве и климате той эпохи.

Помимо этого, были обнаружены остатки терракотового водопровода. Такая находка подтверждает, что урартские инженеры владели продвинутыми методами организации водоснабжения.

Археологические открытия внутри крепости

Кроме питосов, исследователи нашли фрагменты стен с красной и чёрной росписью. Это даёт основания полагать, что крепость выполняла не только военные, но и административные функции.

Среди керамики особое внимание привлекли образцы так называемой "дворцовой посуды" — тонкой красной керамики, которая считалась признаком принадлежности к элите. Один из фрагментов изображал фигуру льва — символ силы и власти, часто встречающийся в урартской культуре.

Стратегическое значение Кевенли

Крепость была построена на склонах горы Эрак и занимала около 4500 квадратных метров. Сильные оборонительные стены защищали её от нападений, а расположение позволяло контролировать плодородную Ванскую равнину.

Недалеко находилась столица Урарту — крепость Тушпа, возведённая царём Сардури I. Благодаря этому Кевенли играла ключевую роль как военный и административный опорный пункт.

Почему находка важна сегодня

Сочетание огромных складских помещений, клинописных надписей, водной инфраструктуры и художественного декора делает крепость Кевенли одним из наиболее информативных археологических объектов последних лет.

Эта находка помогает учёным лучше понять, как именно жила и развивалась цивилизация Урарту, чьи достижения до сих пор остаются предметом интереса историков и археологов.

Уточнения

Кли́нопись - наиболее ранняя из известных систем письма. Форму этого письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки; отсюда и "клинообразные" штрихи.

