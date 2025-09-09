Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ожидание не принесёт мира: Трампу намекнули на срочные переговоры
Опасная мода с последствиями: как апельсиновая диета бьёт по желудку
Чёрный порошок с кухни остановит слизней и спасёт розы: хитрость, о которой мало кто знает
Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес
Европа не выдержит: вот почему отказ от российской нефти и газа нереален
Гены лошадей раскрывают тайну: как дикие животные стали послушными спутниками людей
Кремль в Казани — не музей, а портал во времени: почему туристы возвращаются сюда снова и снова
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*

Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета

3:57
Наука

В горах Турции археологи сделали находку, которая позволяет по-новому взглянуть на жизнь жителей древнего государства Урарту. На территории крепости Кевенли они обнаружили огромный продовольственный склад возрастом более 2600 лет. Масштаб открытия удивил исследователей и стал одной из самых значимых находок последних лет.

Древнее хранилище Урарту
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древнее хранилище Урарту

Секреты урартских хранилищ

Во время раскопок археологи нашли 76 больших сосудов-питосов. Эти ёмкости использовались для хранения зерна, масла и напитков и считались основным способом заготовки продуктов в эпоху Урарту. Каждый сосуд был снабжён клинописной надписью, что позволило учёным понять, какие именно товары находились внутри и в каком объёме.

По мнению специалистов, такая система свидетельствует о продуманном учёте и строгом контроле запасов. Важно и то, что питосы стояли симметрично, что указывает на хорошо организованное хранение и значимость крепости как центра распределения сельскохозяйственной продукции.

Неожиданный масштаб крепости

Руины Кевенли расположены всего в нескольких километрах от города Ван. Хотя сама крепость считается небольшой по размерам, обнаруженные находки показали её куда более важное значение.

"Хотя замок Кевенли — это небольшая крепость, обнаружение 76 питосов показывает нам, что его хранилищная емкость была намного больше, чем ожидалось", — пояснил профессор Рифат Куванч из Университета Ыгдыра.

Учёный добавил, что такие объёмы указывают на особую роль крепости в обеспечении продуктами не только окрестных поселений, но и столицы.

Новые данные об экономике

В некоторых сосудах сохранились следы семян. Теперь археологи планируют провести анализ древней ДНК, чтобы определить, какие именно культуры выращивались и употреблялись жителями региона. Подобные исследования позволяют узнать больше об экономике, сельском хозяйстве и климате той эпохи.

Помимо этого, были обнаружены остатки терракотового водопровода. Такая находка подтверждает, что урартские инженеры владели продвинутыми методами организации водоснабжения.

Археологические открытия внутри крепости

Кроме питосов, исследователи нашли фрагменты стен с красной и чёрной росписью. Это даёт основания полагать, что крепость выполняла не только военные, но и административные функции.

Среди керамики особое внимание привлекли образцы так называемой "дворцовой посуды" — тонкой красной керамики, которая считалась признаком принадлежности к элите. Один из фрагментов изображал фигуру льва — символ силы и власти, часто встречающийся в урартской культуре.

Стратегическое значение Кевенли

Крепость была построена на склонах горы Эрак и занимала около 4500 квадратных метров. Сильные оборонительные стены защищали её от нападений, а расположение позволяло контролировать плодородную Ванскую равнину.

Недалеко находилась столица Урарту — крепость Тушпа, возведённая царём Сардури I. Благодаря этому Кевенли играла ключевую роль как военный и административный опорный пункт.

Почему находка важна сегодня

Сочетание огромных складских помещений, клинописных надписей, водной инфраструктуры и художественного декора делает крепость Кевенли одним из наиболее информативных археологических объектов последних лет.

Эта находка помогает учёным лучше понять, как именно жила и развивалась цивилизация Урарту, чьи достижения до сих пор остаются предметом интереса историков и археологов.

Уточнения

Кли́нопись - наиболее ранняя из известных систем письма. Форму этого письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки; отсюда и "клинообразные" штрихи.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар
Когда прямоугольник оказался сексуальнее овала: главный аксессуар сезона уже у модниц на сгибе руки
Золото, которое выбрасывают в мусор: чайные пакетики превращаются в оружие для урожая
Этот обед за 25 минут изменит ваше представление о домашней кухне
6000 лет ужаса под землёй: археологи нашли яму, где воины калечили врагов ради триумфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.