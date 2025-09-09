Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В яде паука нашли молекулу, которая меняет представление о лечении инсультов

1:23
Наука

Австралийские учёные обнаружили в яде пауков-экобиидов уникальное соединение, которое может предотвратить массовую гибель клеток при инсультах и сердечных приступах. Оно блокирует передачу сигнала, запускающего процесс разрушения клеток, тем самым защищая мозг и сердце от тяжёлых последствий.

паук Uroctea durandi
Фото: commons.wikimedia by LOPEZ André, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
паук Uroctea durandi

Испытания и перспективы

Клинические исследования на людях начнутся в этом году. Если препарат окажется безопасным и эффективным, он может появиться на рынке в течение пяти лет, открыв новые возможности в медицине.

Как действует яд

В яде пауков содержатся пептиды, проникающие в ионные каналы клеток. Именно они блокируют сигналы, которые приводят к их гибели. Синтетическая версия молекулы Hi1a уже показала впечатляющие результаты: у мышей повреждение мозга после инсульта снижалось на 80%, даже если лекарство вводили через четыре часа.

Потенциал открытий

Яд воронкообразного паука содержит тысячи активных соединений. Учёные уверены, что многие из них могут стать основой для препаратов против неврологических и других тяжёлых заболеваний. Если исследования подтвердят эффективность, человечество получит новый класс терапии на базе природных токсинов.

Уточнения

Пауки-экобииды (лат. Oecobiidae) — семейство пауков, насчитывающее 102 вида из 6 родов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
