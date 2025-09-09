Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Аминокислота L-теанин — это особое вещество, которое содержится в чайных листьях. Именно оно во многом объясняет, почему чашка зелёного или чёрного чая помогает расслабиться. Его открыли ещё в середине XX века, а сегодня он продаётся и как пищевая добавка для снятия стресса, улучшения сна и повышения концентрации.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Что даёт L-теанин

Люди, принимающие L-теанин, отмечают, что он помогает снизить напряжение, немного выравнивает пульс и давление, а также создаёт ощущение спокойной сосредоточенности. В сочетании с кофеином — например, в чашке чая — он усиливает концентрацию, не вызывая сильного возбуждения, как бывает от кофе.

Как он работает

L-теанин помогает мозгу переключаться в более "спокойный режим", благодаря чему легче сосредоточиться на деле и меньше отвлекаться. Некоторые исследования показывают, что он также влияет на настроение, улучшая самочувствие.

Сколько его в чае

В обычной чашке содержится от 5 до 40 мг L-теанина. Для исследований используют большие дозы — около 200 мг. Учёные пока не уверены, насколько полезно и безопасно его принимать долгое время, поэтому вопрос остаётся открытым.

Уточнения

Теанин также известный как L-γ-глутамилэтиламид и N5-этил-L-глутамин — аминокислота, аналог протеиногенных аминокислот L-глутамата и L-глутамина, которая содержится, в основном, в некоторых видах растений и грибов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
