Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия

Аминокислота L-теанин — это особое вещество, которое содержится в чайных листьях. Именно оно во многом объясняет, почему чашка зелёного или чёрного чая помогает расслабиться. Его открыли ещё в середине XX века, а сегодня он продаётся и как пищевая добавка для снятия стресса, улучшения сна и повышения концентрации.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Что даёт L-теанин

Люди, принимающие L-теанин, отмечают, что он помогает снизить напряжение, немного выравнивает пульс и давление, а также создаёт ощущение спокойной сосредоточенности. В сочетании с кофеином — например, в чашке чая — он усиливает концентрацию, не вызывая сильного возбуждения, как бывает от кофе.

Как он работает

L-теанин помогает мозгу переключаться в более "спокойный режим", благодаря чему легче сосредоточиться на деле и меньше отвлекаться. Некоторые исследования показывают, что он также влияет на настроение, улучшая самочувствие.

Сколько его в чае

В обычной чашке содержится от 5 до 40 мг L-теанина. Для исследований используют большие дозы — около 200 мг. Учёные пока не уверены, насколько полезно и безопасно его принимать долгое время, поэтому вопрос остаётся открытым.

