Осени придется подождать: в Центральной России наступает бабье лето

Непременный признак "бабьего лета" — южный ветер. О погоде в столичном регионе на этой неделе в беседе с Pravda.Ru рассказала метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Осеннее солнце

Наступившая неделя в московском регионе подарит нам комфортную тёплую погоду, говорит синоптик.

"Дневная температура в начале недели 22-24 градуса в Москве, в середине недели 21-23. Четверг и пятница будут прохладнее, пониже максимальная температура- в пределах 20-22 градусов. Фон температуры остается выше климатической нормы на 3- 4 градуса. Ночи будут малооблачные, умеренно прохладные. Минимальная температура в Москве в начале недели 11-13 градусов, в середине недели она будет чуть пониже, в пределах 10-12 градусов", — даёт расклад по погоде метеоролог.

Несмотря на тёплую погоду, сказать, что уже наступило "бабье лето" нельзя, подчеркнула Позднякова. Всё дело в ветре, пояснила специалист.

"Бабье лето связано с определенными синоптическими процессами. При бабьем лете не бывает северных, северо-восточных ветров. А сейчас у нас именно такой процесс. Когда произойдет слияние антициклонов, а это как раз произойдет в следующие выходные дни, наш уже прогретый антициклон сольется с гребнем азовского антициклона, вот тогда наступит период классического бабьего лета, ночи станут более теплыми, чем сейчас. Семь градусов для бабьего лета — это низковатая температура в ночные часы", — говорит эксперт.

Стартующее в грядущие выходные в центральной России "бабье лето", по прогнозам синоптика, продержится примерно до 22 сентября.