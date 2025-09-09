Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гены лошадей раскрывают тайну: как дикие животные стали послушными спутниками людей
Кремль в Казани — не музей, а портал во времени: почему туристы возвращаются сюда снова и снова
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор
Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар
Когда прямоугольник оказался сексуальнее овала: главный аксессуар сезона уже у модниц на сгибе руки
Золото, которое выбрасывают в мусор: чайные пакетики превращаются в оружие для урожая

6000 лет ужаса под землёй: археологи нашли яму, где воины калечили врагов ради триумфа

4:06
Наука

На северо-востоке Франции археологи наткнулись на находку, которая потрясла даже самых опытных исследователей. В земле пролежали более 6000 лет человеческие останки — целых 82 скелета. Но главное не число погибших, а следы их мучительной гибели. Вместо обычного захоронения людей подвергли пыткам, изувечили, а затем выставили тела на всеобщее обозрение.

Древние скелеты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древние скелеты

Когда победа превращалась в карнавал насилия

Находка относится к неолитической эпохе, времени, когда в регионе вспыхивали вооружённые конфликты между соседними группами. Победители не ограничивались самим фактом разгрома врага — они устраивали мрачные торжества, превращая смерть пленных в зрелище.

"Отрубленные верхние конечности могли представлять собой военные трофеи, изъятые на месте сражения, а затем доставленные обратно в поселение, для дальнейшей переработки и демонстрации", — пишут исследователи в журнале Science Advances.

Сломанные кости и следы пыток

Анализ скелетов показал ужасающие подробности. У многих мужчин были отсутствующие руки или кисти, что указывает на целенаправленное увечье. У других — переломы ног, нанесённые при жизни, чтобы лишить возможности бежать. На ряде костей заметны проколы, которые могли появиться, когда тела подвешивали или выставляли напоказ, превращая мёртвых врагов в устрашающее предупреждение для соперников.

"Мы обнаружили явные следы тупых травм на нижних конечностях. Всё говорит о том, что некоторых людей ломали ещё до смерти, чтобы обездвижить", — рассказала Live Science археолог доктор Тереза Фернандес-Креспо, участвовавшая в исследовании.

Трофеи из человеческих тел

Обрезанные руки и кисти могли использоваться в ритуальных целях или как символические трофеи. В культурах каменного века демонстрация отсечённых частей тела нередко имела значение военного подвига, а также служила способом устрашения соседних племён. Для победителей это становилось своеобразным праздником силы, хотя с современного взгляда подобные обычаи выглядят чудовищными.

Откуда пришли жертвы

Учёные исследовали зубы погибших и нашли на них остатки пищи. Анализ показал, что многие из пленников могли быть родом из района нынешнего Парижа. При этом химический состав костей свидетельствует о том, что они вели кочевой образ жизни и перемещались на значительные расстояния. Это могло быть племя кочевников или военный отряд, который оказался в руках местных жителей и не выжил.

Не только враги

Интересно, что не все скелеты носили следы насилия. Некоторые тела выглядели относительно целыми. Это навело исследователей на мысль, что среди погибших могли быть воины, павшие в бою при защите территории, а не только пленённые враги. Есть и другие версии — например, гипотеза о коллективных наказаниях или даже ритуальных жертвоприношениях тех, кого считали изгнанниками.

Археология и её мрачные открытия

Сама находка — это не просто захоронение. По мнению специалистов, перед нами редкое свидетельство того, как воины каменного века воспринимали победу и смерть. Здесь переплелись элементы войны, ритуала и устрашения. Празднование победы превращалось в кровавое представление, где человеческие тела становились частью символического действия.

Зеркало древнего общества

"Могилы победы" позволяют заглянуть в мир, где граница между войной и обрядом стиралась. Для древних племён тело врага было не только биологическим останком, но и носителем силы. Отрубленная конечность становилась своеобразным знаком мужества и напоминанием о власти над побеждённым.

Уточнения

Археоло́гия — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Авто
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар
Когда прямоугольник оказался сексуальнее овала: главный аксессуар сезона уже у модниц на сгибе руки
Золото, которое выбрасывают в мусор: чайные пакетики превращаются в оружие для урожая
Этот обед за 25 минут изменит ваше представление о домашней кухне
6000 лет ужаса под землёй: археологи нашли яму, где воины калечили врагов ради триумфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.