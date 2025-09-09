Тайны плазменной медицины: учёные показали, как уничтожать раковые клетки

Учёные из Института физики плазмы им. Лейбница совместно с медицинскими центрами Грайфсвальда и Ростока доказали, что холодная плазма способна проникать глубоко в опухолевые ткани и уничтожать раковые клетки. Главными активными факторами оказались короткоживущие молекулы, которые воздействуют на биологические процессы и снижают выживаемость клеток.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Для исследования разработаны новые трёхмерные тканевые модели из гидрогелей, максимально приближённые к структуре реальной опухоли. Учёные показали, что пероксинитрит способен проникать в ткани на миллиметры в глубину, в то время как перекись водорода оказывает минимальное воздействие.

Перспективы плазменной медицины

Применение холодной плазмы особенно перспективно при хирургии, так как она позволяет уничтожать остаточные раковые клетки и снижать риск рецидива. Понимание действия активных молекул поможет совершенствовать плазменные устройства и создавать щадящие, но эффективные терапии для лечения разных видов рака.

Уточнения

Пла́зма (от греч. πλάσμα «вылепленное, оформленное») — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.



Пероксинитрит — анион, имеющий формулу ONOO−.

