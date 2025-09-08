Тень великой яблони: найдены артефакты из дома матери Ньютона

Британские археологи сделали замечательное открытие — они нашли остатки дома XVII века, в котором жила мать Исаака Ньютона, недалеко от места, где росла его знаменитая яблоня.
Недавно Национальный фонд сообщил о находке множества предметов повседневного обихода на месте бывшего дома его матери, расположенном рядом с поместьем Вулсторп, которое сейчас превратили в музей, недалеко от Грэнтэма в Линкольншире.
Исаак Ньютон родился и вырос в поместье Вулсторп. В 1665 году он покинул Кембриджский университет из-за Великой чумы и, согласно легенде, свою теорию гравитации разработал благодаря яблоне, растущей на территории поместья.
Хотя он и его мать жили на одной территории, под одной крышей они не обитали. После смерти первого мужа Ханна Эйскоу оставила Исаака на попечение бабушки и дедушки, а затем вышла замуж за викария. Когда её второй муж скончался, она распорядилась построить дом рядом с поместьем Вулсторп и жила там со своими детьми от второго брака.
Уточнения
Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.
