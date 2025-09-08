Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости

Археологи в Израиле обнаружили учреждение по уходу за пожилыми людьми, которому целых 1600 лет. Это может быть старейший дом престарелых в мире.
Во время раскопок археологи из Института археологии Зинмана при Хайфском университете заметили удивительную конструкцию пола у входа в древнее здание. Нанесенная на мозаику надпись на греческом языке койне гласила: "Мир праху предков". Она была найдена примерно в 100 метрах от центральной площади Гиппоса.
Хотя в некоторых источниках V и VI веков упоминается о таких учреждениях, это открытие является уникальным, так как надпись может быть первым физическим свидетельством их существования. Исследователи предполагают, что надпись была размещена у входа в здание, чтобы жильцы и посетители понимали его назначение.
Уточнения
Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре.
