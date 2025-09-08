Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости

Археологи в Израиле обнаружили учреждение по уходу за пожилыми людьми, которому целых 1600 лет. Это может быть старейший дом престарелых в мире.

Фото: commons.wikimedia by Oksana harab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ археологические раскопки

Во время раскопок археологи из Института археологии Зинмана при Хайфском университете заметили удивительную конструкцию пола у входа в древнее здание. Нанесенная на мозаику надпись на греческом языке койне гласила: "Мир праху предков". Она была найдена примерно в 100 метрах от центральной площади Гиппоса.

Хотя в некоторых источниках V и VI веков упоминается о таких учреждениях, это открытие является уникальным, так как надпись может быть первым физическим свидетельством их существования. Исследователи предполагают, что надпись была размещена у входа в здание, чтобы жильцы и посетители понимали его назначение.

