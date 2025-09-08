Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Наука

Недавние археологические находки в регионе Таш-Тепелер (Каменные холмы) не только расширяют известные границы этого места, но и предоставляют уникальные свидетельства о том, как ранние общины строили свои дома и священные места рядом друг с другом.

Археолог в древнем поселении
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археолог в древнем поселении

Загадочные колонны

Среди находок особое внимание привлекают загадочные Т-образные колонны, которые дают прекрасную возможность глубже понять повседневную жизнь, ритуальные практики и архитектурную эволюцию почти 12 600 лет назад.

Раскопки в Сайбурче начали проводиться в 2021 году под руководством Эйлем Оздоган из Стамбульского университета. С этого момента группа археологов обнаружила плотное поселение, которое отражает и расширяет культурные традиции Гёбекли-Тепе — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, часто называемого "первым храмом мира". 

Разнообразие в жилых и общественных постройках

В отличие от Гёбекли-Тепе, где преобладают монументальные ритуальные сооружения, в Сайбурче представлен разнообразный ландшафт жилых и общественных построек. Среди находок можно увидеть очаги, платформы, скамьи и рабочие места, встроенные как в жилые дома, так и в специальные общественные сооружения.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
