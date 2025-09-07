Погребальные обряды древних людей: Homo naledi бросает вызов эволюционным теориям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Недавняя публикация в журнале eLife возобновила острые дебаты об эволюции человека, представив обновленный вариант исследования, которое предполагает, что предшественник современного человека с относительно небольшим объёмом мозга хоронил своих умерших.

Новые данные

Homo naledi, ставший известным несколько лет назад благодаря документальному фильму, популяризировавшему эту гипотезу, вновь оказался в центре внимания. Несмотря на то, что многие независимые эксперты высказывали сомнения, теперь эта теория представлена с новой силой.

Исследования пещерного комплекса

Исследователи во главе с Ли Бергером изучили останки Homo naledi, найденные в пещерном комплексе Райзинг-Стар в Южной Африке. Полученные данные, по их мнению, указывают на наличие у этого древнего гоминида когнитивных способностей, позволяющих осуществлять погребальные ритуалы. Обнаруженные останки, датируемые периодом от 241 до 335 тысяч лет назад, вызвали широкий интерес в научном сообществе.

Уточнения

Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

