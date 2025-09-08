На краю Солнечной системы: архивные данные привели к открытию нового небесного тела

Наука

Учёные обнаружили на краю Солнечной системы новый транснептуновый объект — 2017 OF201, потенциально достаточно крупный, чтобы считаться карликовой планетой, как Плутон. Его орбита и размеры делают находку уникальной и меняют представления о "пустых" пространствах за поясом Койпера.

Фото: commons.wikimedia.org by Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Что известно об объекте

Исследовательская группа Сихао Чэна и коллег из Принстона использовала архивные данные телескопов Виктора М. Бланко и CFHT. Алгоритм Чэна позволил отследить 19 наблюдений объекта за семь лет. Диаметр 2017 OF201 оценивается примерно в 700 км — это второй по величине объект на столь широкой орбите после Плутона (2377 км).

Экстремальная орбита

Орбита 2017 OF201 впечатляет:

афелий (самая дальняя точка) — в 1600 раз дальше Земли от Солнца;

перигелий (ближайшая точка) — в 44,5 раз дальше орбиты Земли, сравнимо с Плутоном;

полный оборот занимает около 25 000 лет.

Учёные предполагают, что объект пережил сложную миграцию: его могло выбросить в облако Оорта после гравитационного взаимодействия с гигантскими планетами, а затем вернуть обратно.

Вызов "Планете Х"

Интересно, что орбита 2017 OF201 не вписывается в "группировку" экстремальных транснептуновых объектов, которые астрономы считали косвенным доказательством существования Девятой планеты. Это исключение может поставить под сомнение гипотезу о Планете Х.

Значение открытия

2017 OF201 проводит лишь 1% времени на орбите достаточно близко, чтобы его можно было заметить. По расчётам Чэна, это намекает на существование ещё сотни подобных тел, скрытых слишком далеко. Таким образом, пояс Койпера и его окраины куда богаче, чем считалось ранее.

Кроме того, объект подчёркивает ценность открытых научных данных. "Революционные открытия может сделать любой, у кого есть знания и доступ к архивам", — отмечают авторы.

Уточнения

Пояс Ко́йпера (иногда также называемый пояс Э́джворта — Койпера) — область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. от Солнца) до расстояния около 55 а. е. от Солнца. Как и пояс астероидов, он состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы.



Транснепту́новый объе́кт (ТНО) — небесное тело Солнечной системы, которое обращается по орбите вокруг Солнца и у которого среднее расстояние до Солнца больше, чем у Нептуна (30 а.е.). Транснептуновые объекты образуют пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта.



