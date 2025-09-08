Секреты древних вулканов: учёные раскрыли тайну вулканизма Северной Атлантики

Учёные Кембриджского университета раскрыли тайну вулканической активности, которая 60 миллионов лет назад охватила всю Северную Атлантику. Они обнаружили: слабые и тонкие зоны в тектонических плитах служили своеобразными каналами, через которые мантийный плюм под Исландией распространялся на тысячи километров.
Огромный "фонтан" расплавленной породы из мантии породил вулканизм от Гренландии до Ирландии. Но почему этот процесс был таким масштабным, оставалось загадкой. Новое исследование показало: всё дело в структуре литосферы.
Там, где она была тоньше, магма находила выход, формируя вулканы и потоки лавы. Именно так появились и базальтовые колонны Дороги гигантов в Ирландии, и ныне спокойные вулканические острова у Шотландии.
Геофизик Раффаэле Бонадио и его коллеги использовали сейсмическую томографию — метод, похожий на КТ, только для Земли. Они составили карты температуры и толщины плит и выявили "коридоры тонкой литосферы". В этих местах магма скапливалась и прорывалась наружу.
"Мы видим, что древние вулканы сосредоточены именно в таких ослабленных зонах под Ирландским морем", — отмечает Бонадио.
Его коллега Сергей Лебедев добавляет: сочетание тонкой литосферы, горячей астеносферы и декомпрессионного плавления стало "рецептом" для мощной вулканической активности.
Следы древнего плюма заметны и сегодня. Они связаны с распределением землетрясений в Великобритании и Ирландии и помогают понять, где скрываются перспективные источники геотермальной энергии. Учёные уверены: тонкая литосфера до сих пор позволяет мантии выделять больше тепла в этих регионах.
Таким образом, исследование не только объясняет катастрофические события далёкого прошлого, но и открывает путь к будущему — к использованию энергии, накопленной глубоко под землёй.
Уточнения
Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.
Се́верная Атла́нтика — устойчивое название для северной части Атлантического океана. Располагается между континентами Северная Америка и Евразия примерно до параллели 20' северной широты. На севере ограничена по меридиану восточных островов архипелага Шпицберген.
