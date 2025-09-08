Секреты древних вулканов: учёные раскрыли тайну вулканизма Северной Атлантики

Учёные Кембриджского университета раскрыли тайну вулканической активности, которая 60 миллионов лет назад охватила всю Северную Атлантику. Они обнаружили: слабые и тонкие зоны в тектонических плитах служили своеобразными каналами, через которые мантийный плюм под Исландией распространялся на тысячи километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ вулканическая активность

Древняя загадка

Огромный "фонтан" расплавленной породы из мантии породил вулканизм от Гренландии до Ирландии. Но почему этот процесс был таким масштабным, оставалось загадкой. Новое исследование показало: всё дело в структуре литосферы.

Там, где она была тоньше, магма находила выход, формируя вулканы и потоки лавы. Именно так появились и базальтовые колонны Дороги гигантов в Ирландии, и ныне спокойные вулканические острова у Шотландии.

Как это выяснили

Геофизик Раффаэле Бонадио и его коллеги использовали сейсмическую томографию — метод, похожий на КТ, только для Земли. Они составили карты температуры и толщины плит и выявили "коридоры тонкой литосферы". В этих местах магма скапливалась и прорывалась наружу.

"Мы видим, что древние вулканы сосредоточены именно в таких ослабленных зонах под Ирландским морем", — отмечает Бонадио.

Его коллега Сергей Лебедев добавляет: сочетание тонкой литосферы, горячей астеносферы и декомпрессионного плавления стало "рецептом" для мощной вулканической активности.

Современное значение

Следы древнего плюма заметны и сегодня. Они связаны с распределением землетрясений в Великобритании и Ирландии и помогают понять, где скрываются перспективные источники геотермальной энергии. Учёные уверены: тонкая литосфера до сих пор позволяет мантии выделять больше тепла в этих регионах.

Таким образом, исследование не только объясняет катастрофические события далёкого прошлого, но и открывает путь к будущему — к использованию энергии, накопленной глубоко под землёй.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.



Се́верная Атла́нтика — устойчивое название для северной части Атлантического океана. Располагается между континентами Северная Америка и Евразия примерно до параллели 20' северной широты. На севере ограничена по меридиану восточных островов архипелага Шпицберген.

