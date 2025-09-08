Конституционная худоба: фитнес-тренер Бела Барнс раскрывает куда исчезают калории худых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Фитнес-тренер Белла Барнс давно заметила: её клиентки приходят не для того, чтобы похудеть. Наоборот — они мечтают набрать вес. Многие женщины стесняются своей худобы и даже прибегают к хитростям: кто-то носит леггинсы с накладками на ягодицы, кто-то надевает по три пары, лишь бы казаться полнее.

худоба
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sector, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
худоба

Конституционная худоба — малоизученная "загадка"

Около 1,9 % населения страдает от так называемой конституционной худобы — при нормальном питании и обычной активности индекс массы тела остаётся ниже 18,5, а иногда падает до 14. Несмотря на серьёзность проблемы, исследований по этой теме — меньше пятидесяти, тогда как про ожирение написаны тысячи работ.

Учёные называют это "зеркальной моделью" ожирения: метаболизм у таких людей работает иначе, и они как будто "сопротивляются" набору веса. Эксперименты показывают: после переедания они быстро возвращаются к прежней массе, а излишки энергии расходуют иначе — возможно, через активность бурого жира или ускоренный термогенез.

Генетика и метаболизм

Исследования близнецов ещё в 1990-х показали: склонность к худобе тесно связана с генами. У 74 % очень худых людей есть родственники со схожим телосложением. Сейчас внимание привлекают гены вроде ALK — их отключение у мышей делает животных устойчивыми к набору веса даже на жирной диете.

Социальная сторона

"Скиннишейминг" — обратная сторона "боди-позитива". Худые мужчины жалуются на то, что выглядят "слишком тощими", женщины страдают от отсутствия форм.

Им нередко приписывают расстройства пищевого поведения.

"Я чувствовала, что это настоящая проблема, но её никто не воспринимал всерьёз", — переживала такие комментарии от близких сама Барнс.

Как набрать вес

Белла делится опытом: после многих попыток она прибавила 18 кг благодаря силовым тренировкам и грамотному питанию.

"Не все калории одинаковы. Нужно есть цельные продукты — и их должно быть много", — уверена она.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
