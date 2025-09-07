Природа ошибается? Редкая улитка столкнулась с проблемой, которая помешала ей найти партнёра

На первый взгляд эта обычная садовая улитка кажется ничем не примечательной: у нее глазки на концах двух усиков и симпатичная коричневая раковина. Но у неё есть редкая анатомическая проблема, которая "разрушает его личную жизнь" и обрекает его на "целомудренное и бесплодное" существование.

Фото: Own work by Alexis Lours, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улитка

Эту необычную улитку обнаружила любительница природы и писательница из Новой Зеландии Жизель Кларксон. Она заметила, что с улиткой что-то не так, когда пропалывала свой сад в Вайрарапе.

"Я подумала, что это какой-то другой вид", — рассказала она.

Что же делает улитку Неда таким уникальным? Завитки раковины расположены не на той стороне. Как известно, у улиток есть "завиток" — спираль или узор, и в большинстве случаев он находится справа. Но примерно у одной из 40 000 улиток эта спираль расположена слева.

Левозавитные улитки и правозавитные не могут нормально спариваться, ведь у них "пазлы" не сходятся. В результате левозавитым улиткам очень сложно в жизни найти партнёра, пишет Daily Mail.

