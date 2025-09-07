Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лови, чисти, пробуй: как в Южной Корее устраивают самый вкусный креветочный фестиваль
Тыквенный сезон в разгаре: собрать и сохранить урожай без потерь до весны
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Лицо сжимается само против себя: скрытый механизм превращает гладкость в морщины
Цена утешения: чем Ольга Бузова скрасила себе испорченное путешествие в Италию
Говорят, решено немедленно приступить к восстановлению нашего боевого флота… — писала газета Новости Дня 8 сентября 1905 года
Птицы оказались умнее, чем думали: ара изменили представление о разуме — трюк, доступный лишь детям
Микротренировки творят чудеса: 5 минут и тело скажет спасибо — вот как это работает

Природа ошибается? Редкая улитка столкнулась с проблемой, которая помешала ей найти партнёра

1:10
Наука

На первый взгляд эта обычная садовая улитка кажется ничем не примечательной: у нее глазки на концах двух усиков и симпатичная коричневая раковина. Но у неё есть редкая анатомическая проблема, которая "разрушает его личную жизнь" и обрекает его на "целомудренное и бесплодное" существование.

Улитка
Фото: Own work by Alexis Lours, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Эту необычную улитку обнаружила любительница природы и писательница из Новой Зеландии Жизель Кларксон. Она заметила, что с улиткой что-то не так, когда пропалывала свой сад в Вайрарапе.

"Я подумала, что это какой-то другой вид", — рассказала она.

Что же делает улитку Неда таким уникальным? Завитки раковины расположены не на той стороне. Как известно, у улиток есть "завиток" — спираль или узор, и в большинстве случаев он находится справа. Но примерно у одной из 40 000 улиток эта спираль расположена слева. 

Левозавитные улитки и правозавитные не могут нормально спариваться, ведь у них "пазлы" не сходятся. В результате левозавитым улиткам очень сложно в жизни найти партнёра, пишет Daily Mail.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании. Занимает 121-е место в мире по численности населения и 75 по территории.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Хрустящие яблоки в золотой корочке сводят с ума детей и взрослых
Лишние ответы могут обернуться штрафом: как водителей ловят на словах
Рынок балансирует на тонкой грани: рост добычи нефти ОПЕК+ может обернуться шоком
Круиз по Карибам: где отпуск превратится в мечту, а где в испытание
Осенний чеснок: простые шаги, которые решают судьбу будущего урожая следующим летом
Око за око, зуб за зуб: Марго Овсянникова намерена жестоко наказать Иду Галич за насмешки
Эволюционный поворот: пингвины могли быть не теми, кого мы знаем
Мозг спит по сигналу изнутри: как митохондрии становятся тайным выключателем сознания
8 сентября: Куликовская битва, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и блокада Ленинграда
Эти тренировки доступны каждому: они укрепляют тело и снимают стресс без перегрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.