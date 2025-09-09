Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики

Обеспечение стабильных источников энергии всегда оставалось ключевой задачей для государств, думающих о будущем. В последние годы внимание всё чаще обращается к глубинам планеты, где скрываются ресурсы, способные изменить мировой энергетический баланс. Одним из таких открытий стали крупные залежи природного водорода в земной коре, потенциала которых, по оценкам учёных, может хватить на 170 тысяч лет.

Водород как энергия будущего

Водород давно рассматривается как перспективное топливо: при его использовании не образуются парниковые газы. Однако большая часть мирового производства до сих пор связана с переработкой углеводородов. Такие технологии крайне загрязняют атмосферу и обеспечивают порядка 2,5% глобальных выбросов углекислого газа и оксидов азота.

Существуют и более устойчивые методы получения — "синий" и "зелёный" водород, которые производятся с помощью электролиза и возобновляемых источников энергии. Но главная проблема в том, что подобные технологии пока слишком дороги. В этой ситуации природный водород, образующийся в глубинах Земли, рассматривается как перспективная альтернатива.

Гигантские запасы в земной коре

Совместные исследования университетов Дурхама, Торонто и Оксфорда позволили обнаружить обширные залежи природного водорода под мантией планеты. Об этом говорится в статье журнала Nature Reviews Earth & Environment. Учёные утверждают, что Земля на протяжении миллиарда лет вырабатывала этот газ естественным образом, и его объёмы теоретически способны удовлетворять мировые энергетические потребности десятки тысяч лет.

Интересно, что водород может применяться не только в энергетике, но и в промышленности, например, при производстве "зелёной стали" без выбросов углекислого газа.

Трудности добычи

Главное препятствие в освоении нового ресурса — сложность его локализации. Чтобы месторождение было экономически выгодным, необходимы определённые условия:

подходящая температура и давление;

породы, способные формировать водород;

герметичная среда, сохраняющая газ в недрах;

отсутствие микроорганизмов, потребляющих водород.

Разработка технологий поиска таких "идеальных" месторождений стала одним из направлений исследований. На этой основе уже создана компания Snowfox Discovery Ltd., специализирующаяся на выявлении прибыльных залежей водорода по разработанной методике.

Перспективы

Главное открытие последних лет заключается в том, что параметры для образования водорода встречаются в разных регионах планеты. Это означает, что запасы ресурса могут быть распределены достаточно широко, а значит, в будущем возможно создание новой глобальной энергетической системы.

Обнаружение природного водорода и методы его поиска уже называют одним из важнейших открытий в области энергетики. Этот ресурс может стать ключевым элементом перехода к более устойчивой модели развития человечества.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. Hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 1.

