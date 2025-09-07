Эволюционный поворот: пингвины могли быть не теми, кого мы знаем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:41
Наука

Четыре новых вида водоплавающих птиц, близких к современным пингвинам, были описаны по находкам окаменелостей в Новой Зеландии. 

пингвин
Фото: flickr. com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пингвин

Современные пингвины имеют сравнительно короткие клювы, с помощью которых ловят криль, рыбу, кальмаров и другие морские лакомства. Но в древности всё было иначе.

По данным исследования, опубликованного в Zoological Journal of the Linnean Society, у древних пингвинов были "значительно удлинённые" клювы, которые, вероятно, служили для пронзания добычи, пишет planet-today. Эти пингвины обитали примерно 57-62 миллиона лет тому назад.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании. Занимает 121-е место в мире по численности населения и 75 по территории.
 

