Эволюционный поворот: пингвины могли быть не теми, кого мы знаем

Четыре новых вида водоплавающих птиц, близких к современным пингвинам, были описаны по находкам окаменелостей в Новой Зеландии.

Фото: flickr. com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пингвин

Современные пингвины имеют сравнительно короткие клювы, с помощью которых ловят криль, рыбу, кальмаров и другие морские лакомства. Но в древности всё было иначе.

По данным исследования, опубликованного в Zoological Journal of the Linnean Society, у древних пингвинов были "значительно удлинённые" клювы, которые, вероятно, служили для пронзания добычи, пишет planet-today. Эти пингвины обитали примерно 57-62 миллиона лет тому назад.

