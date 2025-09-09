Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сдержанный, роскошный и опасно красивый: этот цвет возвращается, чтобы окончательно вытеснить коричневый
Обед на всю семью за копейки: суп из того, что всегда есть под рукой, а вкус — как в ресторане
Дефицит у большинства: без этого витамина организм остаётся беззащитным перед вирусами
Не дайте плохой погоде испортить ваше настроение: советы от клинического психолога
Запасы есть, но не все рентабельны: вот насколько России хватит нефти
Свечи зажигания крадут бензин из бака: как вовремя заметить износ
Паразит или гений выживания: как существо, пережившее динозавров, стало хозяином подземных империй мегаполисов
Отпуск для души и тела: как сон превратился в главный туристический тренд
Секрет мощных плеч: прокачайте мышцы дома без тренажёров

Африканский остров-призрак: почему туда не рискуют попасть даже местные племена

3:30
Наука

В самом сердце Кении, посреди озера Рудольф, притаился крошечный остров с зловещей репутацией. Его имя — Энваитенет, что в переводе с языка местных племён значит "безвозвратный". И это не метафора: истории о людях, исчезнувших там без следа, передаются из поколения в поколение.

Таинственный остров Энваитенет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Таинственный остров Энваитенет

Остров, откуда не возвращаются

Местные жители из племён туркана, эльмоло и самбуру обходят остров стороной. Они уверены: ночёвка на Энваитенете сулит кошмары, странные видения и смерть. Легенды рассказывают о криках, доносящихся с острова во время новолуния, и о загадочных болезнях, поражающих тех, кто там оказывался.

Красота острова обманчива: густая зелень и яркие краски скрывают тайны, от которых холодеет кровь.

Загадочные исчезновения

Первая задокументированная история датируется XVII веком. Семья из племени туркана спасалась от работорговцев и ушла на остров — больше их никто не видел. Вслед за ними пропали и сами охотники за рабами.

В 1935 году британские исследователи Мартин Шэфлис и Билл Дайсон отправились на Энваитенет. Несколько дней они выходили на связь, уверяя, что всё в порядке. Потом их голоса стихли. Поисковая группа нашла лишь заброшенный лагерь — без следов борьбы или бегства.

В 1950-х на остров переселились семьи эльмоло. Казалось, жизнь наладилась: рыбалка, хижины, мирный быт. Но однажды родственники нашли лишь пустые дома и гниющую рыбу. 30 человек исчезли разом.

Природа в роли мистификатора

Учёные предложили несколько рациональных объяснений.

  1. Звуки. Жуткие стоны — это не призраки, а подземные пустоты и вулканические газы, создающие акустические эффекты.

  2. Яркая растительность. Изумрудный цвет объясняется вулканическими минералами и постоянным туманом, усиливающим насыщенность зелени.

  3. Камни и лес. Гладкие валуны и непроходимые заросли — результат природных процессов, а не магии.

  4. Отсутствие животных. Здесь обитают только змеи, что указывает на бедность экосистемы.

Но главная загадка — люди, пропавшие без следа.

Научные версии

  • Вулканические газы. Озеро Рудольф имеет вулканическое происхождение. Выбросы углекислого газа или сероводорода могут вызвать галлюцинации, дезориентацию и смерть. Подобное уже случалось: озеро Ниос в Камеруне унесло жизни почти двух тысяч человек.
  • Хищники. Озеро кишит крокодилами. Но утащить десятки людей незаметно — задача даже для самой свирепой стаи.
  • Психологический фактор. Слухи о проклятии могли повлиять на психику. В условиях страха и изоляции воображение легко дорисовывает ужасы.

Тайна без разгадки

Сегодня остров пустует. Местные туда не ходят, а туристы не рискуют. Энваитенет остаётся белым пятном на карте науки — редким напоминанием, что даже в XXI веке Земля хранит тайны, неподвластные логике.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта
Стала единственной опорой: как Ариана Гранде спасла Викторию Дайнеко во время пандемии
Что должно быть в машине в 2025 году: без этого грозит штраф
Возраст не приговор: секрет стройности, который работает даже тогда, когда метаболизм ленится
Код доступа к кошачьему вниманию: как позвать питомца, чтобы он откликнулся с первого раза
Аренда взлетит в цене: эти 3 секрета превращают квартиру в магнит для жильцов
Натуральный барьер: эти зелёные защитники превращают дачу в территорию без комаров
Тысячи километров под ногами — вселенная, о которой мы знаем меньше, чем о космосе
Рак под прицелом: ошибки в диагностике могут исчезнуть: новая технология ставит крест на сомнениях
10 минут в день вместо часов изнурительных скручиваний: вот что лучше прокачает пресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.