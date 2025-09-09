Тысячи километров под ногами — вселенная, о которой мы знаем меньше, чем о космосе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Под нашими ногами скрыт целый мир, который человечество изучает лишь по косвенным данным. Мы знаем о космосе больше, чем о том, что происходит в недрах собственной планеты. Между тем внутри Земли бурлят океаны жидкого железа, формируются редчайшие минералы, а возможно, и зарождаются необычные формы жизни.

ядро Земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ядро Земли

Земная кора: тонкая оболочка планеты

Всё, что нам знакомо — города, поля, дороги — находится на земной коре. Её толщина варьируется от 5 до 70 километров, что по сравнению с масштабами Земли ничтожно мало. Кора состоит из гранита, базальта и осадочных пород, а её роль — быть хрупкой "кожей" планеты, скрывающей куда более сложные и горячие слои.

Мантия: кипящая каменная масса

Под корой залегает мантия, толщина которой достигает почти 2900 километров. Несмотря на стереотипы, это не море лавы, а вязкая масса минералов, перетекающая подобно густому мёду. Температура колеблется от 500 до 3500°C, а давление таково, что привычные материалы там теряют свои свойства. Именно мантия движет литосферные плиты, вызывая землетрясения и вулканическую активность. Здесь встречаются редкие минералы — от оливина до бриджманита, а также уникальные кристаллы, которые невозможно найти на поверхности.

Ядро: раскалённое сердце Земли

Под мантией скрывается ядро, состоящее из двух частей. Внешнее — жидкий океан железа и никеля толщиной около 2200 километров. Его конвекционные потоки формируют магнитное поле, которое защищает всё живое от космической радиации. Внутреннее ядро — твёрдый железный шар радиусом примерно 1300 километров с температурой до 6230°C. Недавно учёные открыли в самом центре "второе внутреннее ядро" — небольшой шарик диаметром около 650 километров, чья структура остаётся загадкой.

Почему внутри Земли жарко

Высокие температуры связаны с несколькими процессами:

  • первичным теплом, оставшимся с момента образования планеты;
  • распадом радиоактивных элементов — урана, тория и калия, который выделяет энергию;
  • трением и перемещением вещества в недрах.

Эти механизмы поддерживают земные глубины раскалёнными миллиарды лет.

Возможные открытия будущего

Учёные предполагают, что в переходной зоне мантии скрыты гигантские алмазы и неизвестные минералы. Технологии будущего могут позволить их добычу. Также остаётся нерешённой загадка состава ядра: помимо железа и никеля там присутствуют лёгкие элементы — сера, кислород, кремний. Изучение их роли поможет понять эволюцию планеты.

Не исключено и существование жизни в экстремальных условиях мантии. Микроорганизмы, найденные в глубинах земной коры, доказали, что биология способна адаптироваться даже к огромному давлению и высокой температуре.

Как учёные изучают глубины

Пробурить Землю насквозь невозможно, поэтому главным источником знаний стали сейсмические волны. Их распространение при землетрясениях позволяет вычислять плотность и агрегатное состояние слоёв. Дополняют данные геохимические эксперименты и наблюдения за магнитным полем.

Живая планета с тайнами

Сегодня человечество лишь приоткрыло завесу над внутренним устройством Земли. Мы понимаем, что кора — это тончайшая оболочка, под которой скрывается мантия и ядро. Но каждое новое открытие показывает, что недра планеты сложнее, чем мы думали. Возможно, внутри Земли хранится не только ответ на вопрос о её прошлом, но и ключ к будущему нашей цивилизации.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
