Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Кажется, материки неподвижны, а очертания океанов неизменны. Но на самом деле Земля постоянно "дышит" и меняется: кора трескается, плиты расходятся, и в этих разломах зарождаются будущие моря и океаны. Геологи уверены: в разных уголках планеты уже начались процессы, которые через миллионы лет перепишут карту мира.

Байкал — будущий океан в сердце Сибири

Байкальская рифтовая зона — одна из самых молодых на планете. Озеро, которое мы привыкли считать уникальным по глубине и чистоте, на деле является "колыбелью" нового океана.

Под Байкалом земная кора расходится со скоростью около полутора сантиметров в год. В масштабах человека это ничто, но для планеты — серьёзный разлом. Уже через пять миллионов лет здесь образуется внутреннее море, а ещё через 20 миллионов — настоящий океан глубиной до 10 километров.

Будущая акватория соединится с Тихим и Северным Ледовитым океанами. Современные острова Байкала станут архипелагами, а прибрежные города могут превратиться в морские порты. Учёные предполагают: на дне нового океана появятся богатые месторождения полезных ископаемых, а регион станет стратегическим торговым и туристическим центром.

Африка расколется надвое

Восточно-Африканский разлом — ещё один яркий пример "рождения океана". Континент медленно расползается: трещины тянутся от Эфиопии до Мозамбика. Уже сегодня здесь появляются новые озёра, а в Эфиопии образовался разлом длиной 56 километров, частично заполненный водой Красного моря.

Через миллион лет эти изменения станут очевиднее, а примерно через пять миллионов Восточная Африка превратится в архипелаг, окружённый новым океаном.

США: трещины без океана

В Северной Америке тоже есть зоны разломов, например в районе Грейт-Бейсин. Но процесс здесь идёт вяло: образуются впадины и солёные озёра, но до раскола материка дело в ближайшие десятки миллионов лет не дойдёт.

Исландия и Антарктида: особые сценарии

На Исландии можно буквально стоять одной ногой в Европе, а другой в Америке: здесь встречаются Евразийская и Североамериканская плиты. Они расходятся на 2,5 см в год, и рано или поздно остров расколется. Однако за счёт выхода магмы площадь Исландии будет расти.

Антарктида скрывает подо льдом целую сеть рифтовых долин. Учёные пока мало знают о них, но не исключено, что именно здесь в будущем зародится новый океан.

Планета в движении

Философ Гераклит говорил: "Всё течёт, всё меняется". Карта Земли — не исключение. Для нас миллион лет — вечность, для планеты — всего лишь мгновение. Материки продолжают дрейфовать, океаны расширяются, и однажды на месте привычных ландшафтов появятся новые моря.

Возможно, через сотни миллионов лет кто-то будет листать атлас будущего и удивляться: "А ведь когда-то на месте Сибирского океана был всего лишь Байкал — красивое и глубокое озеро".

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км².

