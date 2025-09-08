Секрет, которому два миллиарда лет: почему моря стали солёными, а реки остались пресными

Мало кто задумывается, почему в реках мы пьем пресную воду, а моря и океаны наполнены соленой. Ведь, казалось бы, именно реки питают моря, и логично было бы ожидать одинакового состава. Однако этот парадокс имеет сразу несколько объяснений — от строго научных до мифологических.

Сколько соли в морях и океанах

Учёные измеряют солёность с помощью промилле (‰) — граммов соли на литр воды. Так, в Мёртвом море этот показатель достигает 300-350‰, а в среднем в Мировом океане — около 35‰. Для сравнения: в Атлантике — 35,4‰, в Тихом океане — 34,5‰, в Красном море — 41‰, в Средиземном — 39‰, а в Черном и Азовском — всего 18 и 11‰ соответственно. Пресной считается вода с солёностью не более 1‰.

В одном кубическом километре океанской воды растворено примерно 35 миллионов тонн солей. Но откуда они там взялись?

Традиционная научная версия

Основной источник соли в океане — земная поверхность. Дождевая вода слегка кислая, она постепенно размывает горные породы и вымывает из них минералы. Ручьи и реки приносят эти вещества в моря. Когда морская вода испаряется под действием солнца, соли в атмосферу не попадают, и с дождями возвращается уже чистая пресная вода. Этот процесс длится миллиарды лет, и именно он сформировал привычный нам состав океанов.

В морской воде обнаружено около 60 элементов, среди которых магний, уран, кобальт и даже золото. Но доминирует хлорид натрия — та самая пищевая соль.

Альтернативная научная гипотеза

Некоторые исследователи считают, что важную роль сыграла вулканическая активность на заре существования Земли. Вулканы выбрасывали в атмосферу соединения хлора, фтора и брома, из которых образовывались кислотные дожди. Первые океаны были агрессивно кислой средой. Вода взаимодействовала с горными породами, и в процессе нейтрализации в ней появились соли. Со временем кислотность снижалась, а примерно полмиллиарда лет назад моря приобрели современный химический состав.

Эта версия не противоречит классической, а скорее дополняет её, объясняя начальный этап "засоления" мирового океана.

Мифологические объяснения

До появления науки люди пытались найти ответ с помощью легенд. В Древней Греции говорили, что море стало солёным от слёз девушек, похищенных Посейдоном. Скандинавские мифы рассказывали о волшебных жерновах, перемалывающих соль на дне океана. Индийские сказания тоже связывали солёность с вмешательством богов.

Сегодня мы знаем: за "солёный вкус" морей отвечает длительный и сложный процесс взаимодействия воды, горных пород и атмосферы. Но мифические истории напоминают, что люди всегда стремились объяснить необычные явления вокруг себя.

