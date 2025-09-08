Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследование показало: как время сцеживания молока может изменить жизнь вашего малыша

Наука

Исследователи из Университета Ратгерса установили, что время суток, когда мать сцеживает грудное молоко, влияет на его состав и может помогать поддерживать циркадные ритмы младенцев. Концентрация гормонов и белков изменяется в течение дня, формируя естественные биологические сигналы для ребёнка.

Исследование в США

Учёные проанализировала образцы молока, собранные утром, днём и ночью. Было выявлено, что уровень мелатонина максимален в полночь, а кортизола — в ранние утренние часы. Окситоцин, иммуноглобулины A и лактоферрин оставались относительно стабильными, но у младенцев до месяца их уровень был выше, пишет Eurekalert.

Практические рекомендации

Эксперты советуют матерям маркировать сцеженное молоко как "утреннее", "дневное" или "вечернее", чтобы кормление соответствовало естественному биоритму ребёнка. Это позволит поддерживать гормональный баланс и укреплять иммунную защиту младенца.

Перспективы

Дальнейшие исследования должны учитывать возраст, образ жизни и другие демографические факторы, чтобы подтвердить эффект и выработать универсальные рекомендации.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. 

Лактоферрин — полифункциональный белок из семейства трансферринов.

Иммуноглобули́ны A (IgA) — класс антител. IgA доминируют в секретах организма (слюне, пищеварительном соке, выделениях слизистой носа и молочной железы), их доля в плазме крови составляет 10—15 % от общего количества всех иммуноглобулинов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
