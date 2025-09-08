Холод и голод не остановили первых поселенцев Британии: археологи нашли следы выживания

Около полумиллиона лет назад климат Европы резко изменился: материк оказался во власти ледников. Большая часть нынешней Британии погрузилась в холод и тьму. Долгое время археологи считали, что человек не мог выживать в таких условиях. Однако новые находки на берегу Темзы опровергли это представление.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ледниковая эпоха

Первые следы обитания на севере

Ещё 773 тысячи лет назад люди оставили в Олд-Парке (всего в 80 километрах от современного Лондона) одни из самых ранних ашельских орудий в Европе. Каменные топоры и резцы с характерной двусторонней обработкой доказывают: они умели изготавливать сложные инструменты. Позже, когда климат резко похолодал, поселение было заброшено.

Но около 440 тысяч лет назад, во время так называемого Английского оледенения, люди вновь появились в этих местах. Причём это произошло в период, когда ледники находились всего в нескольких десятках километров к северу.

Кто были первые обитатели

Учёные предполагают, что первыми сюда пришёл Homo antecessor — древний предок современного человека. Его присутствие в Северной Европе подтверждают отпечатки ног возрастом около 850-950 тысяч лет, найденные на побережье Англии в 2013 году.

Однако к моменту нового освоения Олд-Парка этот вид уже исчез. Земли Британии могли принадлежать Homo heidelbergensis — прародителям неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens.

Загадка выживания в ледниковом климате

Остаётся главный вопрос: как люди справлялись с суровой природой? Добычи было мало, климат напоминал современные степи Сибири, а доказательств владения огнём пока нет.

"Присутствие гомининов в холодных условиях порождает закономерные вопросы: как они выживали?" — сказал археолог Роб Хосфилд.

Некоторые специалисты предполагают, что они могли жечь кости или навоз, чтобы согреться. Но первые надёжные следы использования огня в Северной Европе появляются только между 300 и 400 тысячами лет назад.

Постоянное или сезонное заселение

Есть версия, что древние люди приходили в эти земли лишь летом, а на зиму откатывались к югу. Но часть исследователей сомневается в такой картине.

"Если представить себе группу людей, приходящую сюда летом, близко к краю ледника, где мало животных, это кажется немного странным", — считает археолог Мари-Элен Монсель.

По её мнению, люди могли обосноваться здесь в короткий "потеплевший" промежуток внутри ледниковой эпохи, когда лед немного отступал.

Технологии датировки и новые открытия

В 1920-х годах на этом месте нашли сотни ручных топоров. Тогда определить их возраст было невозможно. Современные методы, такие как инфракрасная радиофлуоресценция, помогли учёным уточнить датировки.

Исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, показало: в Олд-Парке люди жили в разные эпохи — как в тёплые периоды, так и в экстремальный холод.

Испытание для археологии

Эти открытия ставят новые вопросы перед наукой. Ведь долгое время господствовало мнение, что северные регионы Европы были непригодны для жизни до наступления более тёплых эпох.

"Обнаружение свидетельств присутствия человека [на Британских островах] в этот период действительно удивительно", — подчеркнул археолог Томос Проффитт.

Получается, что древние люди были куда выносливее и изобретательнее, чем считалось раньше. Они умели адаптироваться к непредсказуемым условиям, а их походы на север были настоящим испытанием на выживание.

