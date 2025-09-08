Древние люди раскрыли секрет синего пламени природы: открытие переворачивает взгляд на палеолит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В пещере Дзудзуана на территории Грузии археологи сделали открытие, которое может изменить наше представление о жизни древних людей. Здесь были найдены следы использования растительного красителя индиго возрастом более 34 тысяч лет.

Индиго в пещере Дзудзуана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Индиго в пещере Дзудзуана

Это стало первым доказательством того, что Homo sapiens в эпоху палеолита умели применять растения не только в пищу, но и для создания красителей и лекарственных средств.

Открытие, меняющее взгляд на древних людей

Исследование провели специалисты Университета Ка Фоскари (Италия) совместно с коллегами из других научных центров. Они изучали каменные орудия возрастом 32-34 тысячи лет и обнаружили на их поверхности остатки растения Isatis tinctoria — известного источника синего пигмента.

Для анализа ученые использовали целый комплекс методов: микроскопию, рамановскую и FTIR-спектроскопию, а также синхротронное микро-сканирование.

Эти технологии позволили выявить микроскопические частицы индиготина — вещества, которое придает листьям растения насыщенный синий оттенок. Древние люди, вероятно, знали процесс окисления индоксиловых соединений, необходимых для получения стойкого пигмента.

Каменные инструменты как ключ к разгадке

Находки представляют собой шесть гальков из реки, пять из которых имели следы использования для перетирания мягких растений. В поры камней были глубоко вкраплены синие волокнистые остатки. Чтобы исключить возможность современного загрязнения, ученые провели серию контрольных экспериментов.

Они специально сравнили следы с волокнами джинсовой ткани, которая также окрашена индиго, и подтвердили, что найденные частицы имеют древнее происхождение.

Дополнительно исследователи повторили эксперименты с современными листьями Isatis tinctoria: они перетирали их на аналогичных гальках и получили идентичные химические и микроскопические следы.

Значение открытия для науки

До этого времени считалось, что палеолитические люди использовали растения почти исключительно как пищу или прибегали к минеральным пигментам, например к охре. Теперь же стало ясно, что Homo sapiens сознательно перерабатывали растительное сырьё для создания красителей и, возможно, медицинских препаратов.

"Раньше растения считали только пищей, но мы видим, что люди использовали их для более сложных целей", — сказал д-р Лаура Лонго, ведущий автор исследования.

Лекарственные свойства и культура

Isatis tinctoria известен не только как источник синего красителя, но и как растение с выраженными антимикробными и антисептическими свойствами. Это означает, что наши далекие предки могли применять его не только для окрашивания тканей или украшений, но и в лечебных целях.

Таким образом, новое открытие демонстрирует высокий уровень знаний о природе у древних Homo sapiens. Они умели извлекать из окружающей среды не только еду и материалы для орудий, но и ресурсы для культурных и технологических целей.

Пещера Дзудзуана как археологическая сокровищница

Это место и ранее считалось одним из важнейших археологических объектов верхнего палеолита. Здесь находили костяные иглы, бусины, предметы быта и останки животных. Теперь же коллекция дополнена свидетельствами использования растительных красителей, что открывает новый пласт в изучении культурной жизни наших предков.

Археологические данные из пещеры Дзудзуана подтверждают: уже 34 тысячи лет назад человек был способен не только выживать, но и творчески осваивать мир вокруг себя. Использование индиго показывает, что люди владели технологиями, которые выходили далеко за рамки элементарных навыков выживания.

Уточнения

Инди́го (исп. índigo), 2-(1,3-дигидро-3-оксо-2H-индол-2-илиден)-1,2-дигидро 3H-индол-3-он, (δ2,2'-бииндолин)-3,3'-дион — кристаллы фиолетового цвета, малорастворимы в большинстве органических растворителей (слабо растворим в нитробензоле, хлороформе).

