Фанаты Тейлор Свифт устроили землетрясение: вот какой хит стал причиной сейсмического явления

Наука

Концерты певицы Тейлор Свифт не только собирают стадионы, но и оставляют след в науке. В июле 2023 года в Сиэтле фанаты певицы вызвали сейсмические колебания силой 2,3 балла — это стало первым официально зарегистрированным "концертным землетрясением".

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Исследование в Ирландии

Учёные из Дублина установили 42 сейсмометра вокруг стадиона Aviva, где проходили концерты певицы. Проект получил популярность в соцсетях под хэштегом #SwiftQuakeDublin.

Результаты наблюдений

Наибольшие колебания зафиксированы во время исполнения песни Love Story, когда десятки тысяч зрителей подпрыгивали в такт музыке. Вибрации распространялись более чем на 62 мили и были зафиксированы Ирландской национальной сейсмической сетью.

Вовлечение фанатов

Исследователи привлекли публику, попросив делиться видео с концертов. Swifties откликнулись и загрузили более 300 роликов, что помогло повысить точность анализа.

Значение проекта

Хотя в Дублине колебания не были классифицированы как землетрясение, их масштаб оказался уникальным. Проект получил 40 миллионов показов в СМИ и повысил интерес к изучению сейсмических явлений.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

