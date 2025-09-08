Славяне меняли карту Европы без меча: как великое переселение стало последним

Славянское расселение стало последним крупным демографическим процессом, который навсегда изменил карту Европы. Оно происходило не как завоевание, а как медленное движение целых общин, формировавших новые общества на основе родственных связей и коллективного быта.

Где зародились славяне

До недавнего времени происхождение славянских народов оставалось загадкой. Археологи сталкивались с проблемой: славяне не оставили письменности, а их керамика и жилища были крайне простыми. К тому же они кремировали умерших, что лишало исследователей возможности изучать ДНК.

Поэтому одни учёные считали, что речь шла о масштабной миграции, другие — что местные жители постепенно перенимали язык и традиции соседей.

Международный проект HistoGenes изменил ситуацию. Генетики секвенировали более 550 древних геномов и установили, что прародина славян находилась в районе от южной Беларуси до центральной Украины. Именно там сформировалась общая генетическая основа, совпадающая с данными лингвистики и археологии.

"Наши генетические данные впервые показывают ясные подсказки о том, как формировались славяне. Вероятнее всего, их корни находятся в районе между Днестром и Доном", — пояснил генетик Йоша Гретцингер из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Как шло расселение

С VI века группы славян начали активно двигаться на запад и юг. В отличие от гуннов или германцев, это были не военные дружины, а семьи и кланы. Славяне строили новые поселения, объединённые вокруг родственных связей, что делало их устойчивыми в кризисной эпоху.

"Славянское расширение было не монолитным событием, а мозаикой разных групп. Никогда не существовало одной 'славянской' идентичности, а было множество", — сказала исследователь из Университета Масарика в Брно Зузана Хофманова.

Важно, что миграции включали и мужчин, и женщин: перемещались целые сообщества, а не только вооружённые дружины. Это обеспечивало прочное закрепление на новых землях.

Германия, Польша, Балканы

Картина расселения была разной в каждом регионе. В Восточной Германии после падения Тюрингского королевства до 85 % населения оказалось связано с новыми славянами. Там сложились крупные кланы, а их потомки до сих пор живут среди современных сорбов.

В Польше ситуация оказалась иной: в VI-VII веках местное население, близкое к Скандинавии, практически исчезло, уступив место выходцам с востока — предкам белорусов, украинцев и поляков.

На Балканах процесс прошёл мягче. Славяне активно смешивались с местными жителями, формируя новые общины. Сегодня генетическое наследие тамошних славян составляет примерно половину генофонда.

Чехия и пражско-корчакская культура

Особый интерес вызывает Моравия. Параллельное исследование, опубликованное в Genome Biology, показало, что смена населения здесь совпала с формированием пражско-корчакской культуры. ДНК людей VII-IX веков демонстрирует ярко выраженные славянские черты.

Именно в этом регионе позже возникло Моравское княжество — первое государство славян в Центральной Европе.

Славянский образ жизни

"Славянская миграция представляла собой принципиально иную модель социальной организации: массовое движение небольших групп, заселяющих новые территории без навязывания фиксированной идентичности или элитных структур", — отметил историк Вальтер Поль.

Славяне придерживались эгалитарного уклада, основывались на натуральной экономике и семейных связях. Такая система оказалась особенно прочной в эпоху, когда рушились римские порядки, Европу ослабляли климатические перемены и эпидемии.

Последнее великое переселение

Учёные называют славянскую экспансию последним масштабным демографическим событием Европы. Она не только изменила этнический состав континента, но и сформировала современную карту, очертания которой заметны до сих пор.

"Распространение славян, вероятно, было последним демографическим событием континентального масштаба, которое навсегда и фундаментально изменило как генетический, так и лингвистический ландшафт Европы", — сказал директор Института эволюционной антропологии Макса Планка Йоханнес Краузе.

Уточнения

