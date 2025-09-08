Древние печати раскрывают тайный список Библии: десятки имён оживают в камне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Библия часто воспринимается как смесь легенд, мифов и исторических преданий. Но новые данные археологии заставляют взглянуть на неё иначе. Американский исследователь показал, что десятки фигур, упомянутых в священном тексте, действительно существовали и оставили след в истории.

Археология Библии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Археология Библии

Как появился проект

В 1990-х годах профессор Лоуренс Микитюк из Университета Пердью заинтересовался древними печатями и надписями. Первым объектом его изучения стала булла — глиняная печать с именем библейского царя. Так началась кропотливая работа по сравнению археологических находок с текстами Писания.

Микитюк называет себя не археологом, а "оценщиком": он сопоставляет имена, титулы и обстоятельства, чтобы отделить случайные совпадения от подлинных фактов.

"Я анализирую надписи, чтобы увидеть, относятся ли они к библейским людям и "сдерживаю счёт", когда можно сделать сильные идентификации", — пояснил профессор Лоуренс Микитюк.

53 подтверждённые личности

Сегодня в списке Микитюка — 53 фигуры. Среди них правители Израиля и Иудеи, ассирийские и вавилонские цари, персидские монархи и египетские фараоны. Их существование подтверждают печати, клинописные таблички и высеченные на камне надписи.

Царь Давид

Долгое время Давида считали мифическим героем. Однако его имя упоминается в трёх источниках IX века до н. э. — египетских, арамейских и моавитских надписях. Они указывают на династию Давидов, описанную в Библии.

Навуходоносор II

Этот вавилонский монарх разрушил Иерусалим в VI веке до н. э. Его имя неоднократно встречается в клинописных текстах, что исключает сомнения в его историчности.

Другие фигуры

  • Шешонк I (Шишак) — египетский фараон, вторгшийся в Иудею около 925 года до н. э. Его поход запечатлён на стенах храма в Карнаке.
  • Езекия — царь Иудеи, известный реформами и строительством водного туннеля в Иерусалиме.
  • Кир Великий — персидский правитель, позволивший евреям вернуться в Иерусалим; его Цилиндр Кира подтверждает этот факт.
  • Белшаззар — вавилонский соправитель, долго считавшийся вымышленным, но упомянутый в надписях вместе с отцом Набонидом.

Строгие критерии

Чтобы имя считалось достоверно установленным, одного совпадения недостаточно. Микитюк требует, чтобы совпали:

  • Имя.
  • Титул или должность.
  • Время и место.
  • Лишь тогда персонаж попадает в список подтверждённых.

Ограничения археологии

Профессор подчёркивает, что у науки есть границы. Авраам, Моисей и другие фигуры ранних эпох остаются вне поля зрения исследователей — слишком мало сохранилось артефактов.

"Разрушения времени уничтожили огромное количество физических и письменных артефактов. Однако оставшихся находок достаточно, чтобы серьёзно относиться к большей части библейского повествования", — отметил Лоуренс Микитюк.

Значение для науки и веры

Эти результаты имеют двойной вес. Для учёных это реальные доказательства, связывающие тексты Библии с историческими источниками. Для верующих — подтверждение духовного наследия, объединяющего иудаизм, христианство и ислам.

Микитюк подчёркивает: наличие стольких совпадений с археологией не даёт оснований отвергать историчность Библии.

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare - преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
