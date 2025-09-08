Древние печати раскрывают тайный список Библии: десятки имён оживают в камне

Библия часто воспринимается как смесь легенд, мифов и исторических преданий. Но новые данные археологии заставляют взглянуть на неё иначе. Американский исследователь показал, что десятки фигур, упомянутых в священном тексте, действительно существовали и оставили след в истории.
В 1990-х годах профессор Лоуренс Микитюк из Университета Пердью заинтересовался древними печатями и надписями. Первым объектом его изучения стала булла — глиняная печать с именем библейского царя. Так началась кропотливая работа по сравнению археологических находок с текстами Писания.
Микитюк называет себя не археологом, а "оценщиком": он сопоставляет имена, титулы и обстоятельства, чтобы отделить случайные совпадения от подлинных фактов.
"Я анализирую надписи, чтобы увидеть, относятся ли они к библейским людям и "сдерживаю счёт", когда можно сделать сильные идентификации", — пояснил профессор Лоуренс Микитюк.
Сегодня в списке Микитюка — 53 фигуры. Среди них правители Израиля и Иудеи, ассирийские и вавилонские цари, персидские монархи и египетские фараоны. Их существование подтверждают печати, клинописные таблички и высеченные на камне надписи.
Долгое время Давида считали мифическим героем. Однако его имя упоминается в трёх источниках IX века до н. э. — египетских, арамейских и моавитских надписях. Они указывают на династию Давидов, описанную в Библии.
Этот вавилонский монарх разрушил Иерусалим в VI веке до н. э. Его имя неоднократно встречается в клинописных текстах, что исключает сомнения в его историчности.
Чтобы имя считалось достоверно установленным, одного совпадения недостаточно. Микитюк требует, чтобы совпали:
Профессор подчёркивает, что у науки есть границы. Авраам, Моисей и другие фигуры ранних эпох остаются вне поля зрения исследователей — слишком мало сохранилось артефактов.
"Разрушения времени уничтожили огромное количество физических и письменных артефактов. Однако оставшихся находок достаточно, чтобы серьёзно относиться к большей части библейского повествования", — отметил Лоуренс Микитюк.
Эти результаты имеют двойной вес. Для учёных это реальные доказательства, связывающие тексты Библии с историческими источниками. Для верующих — подтверждение духовного наследия, объединяющего иудаизм, христианство и ислам.
Микитюк подчёркивает: наличие стольких совпадений с археологией не даёт оснований отвергать историчность Библии.
