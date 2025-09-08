Череп медведя у арены Виминациума открывает мрачный секрет гладиаторских боёв

3:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Около древнего амфитеатра в Сербии археологи нашли необычную находку — фрагментированный череп бурого медведя. Он пролежал в земле почти 1700 лет и стал первым прямым археологическим доказательством участия медведей в гладиаторских зрелищах Римской империи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) череп медведя у амфитеатра

Древний амфитеатр Виминациум

Раскопки велись рядом с амфитеатром Виминациума — укрепленного римского города на территории современной Сербии. Амфитеатр построили во II веке н. э. Он имел овальную форму и высокие стены, а вместимость арены достигала примерно семи тысяч зрителей. Здесь регулярно проходили гладиаторские бои и охоты на зверей.

Именно у входа в этот амфитеатр археологи обнаружили череп медведя, а рядом — кости леопарда и других животных. Обычно останки разделанных зверей выбрасывали возле арены. Лишь в редких случаях их хоронили в специально отведённых местах.

Следы боли и инфекций

Анализ черепа показал, что медведь был самцом около шести лет. На его зубах сохранились следы неестественного износа, а челюсти имели признаки тяжёлой инфекции. Исследователи объясняют это тем, что зверь долгие годы содержался в клетке и пытался грызть железные прутья.

Большая травма на лобной части черепа также имела следы заживления, но сопровождалась инфекцией. Ученые предполагают, что такой удар мог быть нанесён копьём во время представления на арене.

"Мы не можем с полной уверенностью сказать, что медведь погиб непосредственно в арене, но собранные данные указывают на то, что травмы получены во время представлений, а последовавшая инфекция, вероятно, существенно ускорила его гибель", — сказал старший научный сотрудник Института археологии в Белграде Неманья Маркович.

Участие медведей в боях

Медведей в Римской империи использовали по-разному: они могли сражаться с венаторами — гладиаторами-охотниками, нападать на других зверей, участвовать в казнях или показывать трюки. Всё это делало их важной частью кровавых представлений.

По мнению исследователей, найденный медведь, скорее всего, неоднократно выходил на арену амфитеатра Виминациума, поскольку долгие годы находился в неволе. Его участие в боях подтверждает жестокую практику тех времён, когда зрелища ценились выше жизни животных.

Научное подтверждение

Для уточнения возраста останков было проведено радиоуглеродное датирование. Результаты показали, что кости относятся к периоду 240-350 гг. н. э. Этот отрезок времени совпадает с расцветом гладиаторских игр в Виминациуме.

Кроме того, исследователи изучили древнюю ДНК и установили, что животное было местного происхождения. Это подтверждает, что римляне не всегда завозили экзотических зверей издалека, а активно использовали и местную фауну.

Символ жестоких зрелищ

Находка из Виминациума ярко иллюстрирует, насколько суровыми были развлечения в Римской империи. Для тысяч зрителей это были яркие и захватывающие шоу, но для животных — годы мучений, заключения и болезненной гибели.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

