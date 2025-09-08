Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маркировка не спасает: даже дорогие корма оставляют собак без нужных микроэлементов
Экономят на этом миллионы: Екатерина Гордон раскрывает шокирующую тенденцию среди знаменитостей
Лишние предметы исчезают — уют и спокойствие в спальне остаются
Нет сил по утрам? Вашу энергию могут красть эти ошибки в завтраке
Бюджетникам обещали ощутимую прибавку: индексация уже заложена в казне
Морщины приходят не одни: три врага молодости действуют тайно
Осени придется подождать: в Центральной России наступает бабье лето
Сочный перец и нежный сыр: дуэт, от которого невозможно отказаться — быстрый способ удивить гостей
Этот утёс стал героем кино, но настоящие тайны его прошлого остаются в тени

Череп медведя у арены Виминациума открывает мрачный секрет гладиаторских боёв

3:27
Наука

Около древнего амфитеатра в Сербии археологи нашли необычную находку — фрагментированный череп бурого медведя. Он пролежал в земле почти 1700 лет и стал первым прямым археологическим доказательством участия медведей в гладиаторских зрелищах Римской империи.

череп медведя у амфитеатра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
череп медведя у амфитеатра

Древний амфитеатр Виминациум

Раскопки велись рядом с амфитеатром Виминациума — укрепленного римского города на территории современной Сербии. Амфитеатр построили во II веке н. э. Он имел овальную форму и высокие стены, а вместимость арены достигала примерно семи тысяч зрителей. Здесь регулярно проходили гладиаторские бои и охоты на зверей.

Именно у входа в этот амфитеатр археологи обнаружили череп медведя, а рядом — кости леопарда и других животных. Обычно останки разделанных зверей выбрасывали возле арены. Лишь в редких случаях их хоронили в специально отведённых местах.

Следы боли и инфекций

Анализ черепа показал, что медведь был самцом около шести лет. На его зубах сохранились следы неестественного износа, а челюсти имели признаки тяжёлой инфекции. Исследователи объясняют это тем, что зверь долгие годы содержался в клетке и пытался грызть железные прутья.

Большая травма на лобной части черепа также имела следы заживления, но сопровождалась инфекцией. Ученые предполагают, что такой удар мог быть нанесён копьём во время представления на арене.

"Мы не можем с полной уверенностью сказать, что медведь погиб непосредственно в арене, но собранные данные указывают на то, что травмы получены во время представлений, а последовавшая инфекция, вероятно, существенно ускорила его гибель", — сказал старший научный сотрудник Института археологии в Белграде Неманья Маркович.

Участие медведей в боях

Медведей в Римской империи использовали по-разному: они могли сражаться с венаторами — гладиаторами-охотниками, нападать на других зверей, участвовать в казнях или показывать трюки. Всё это делало их важной частью кровавых представлений.

По мнению исследователей, найденный медведь, скорее всего, неоднократно выходил на арену амфитеатра Виминациума, поскольку долгие годы находился в неволе. Его участие в боях подтверждает жестокую практику тех времён, когда зрелища ценились выше жизни животных.

Научное подтверждение

Для уточнения возраста останков было проведено радиоуглеродное датирование. Результаты показали, что кости относятся к периоду 240-350 гг. н. э. Этот отрезок времени совпадает с расцветом гладиаторских игр в Виминациуме.

Кроме того, исследователи изучили древнюю ДНК и установили, что животное было местного происхождения. Это подтверждает, что римляне не всегда завозили экзотических зверей издалека, а активно использовали и местную фауну.

Символ жестоких зрелищ

Находка из Виминациума ярко иллюстрирует, насколько суровыми были развлечения в Римской империи. Для тысяч зрителей это были яркие и захватывающие шоу, но для животных — годы мучений, заключения и болезненной гибели.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Экономика и бизнес
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Сочный перец и нежный сыр: дуэт, от которого невозможно отказаться — быстрый способ удивить гостей
Этот утёс стал героем кино, но настоящие тайны его прошлого остаются в тени
Воздух становится врагом: почему тренировки с кислородным голодом стали оружием атлетов
Мука, которая оживляет грядки: удобрение, которое работает, даже когда вы отдыхаете
Белые акулы выбрали побережье: хищники возвращаются сюда в каждый сезон охоты
Мечта длиной в век: Турция создала свой первый боевой танк
Балкон перестаёт быть кладовкой: это превращение удивит даже соседей
Ремонт авто превращается в квест: как не дать мастерам обмануть себя на каждом шаге
Перед долгой разлукой: Влад Соколовский показал трогательные кадры с дочерью в Тбилиси
Шлем легионера поднялся со дна спустя тысячелетия: он хранит секрет победы Рима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.