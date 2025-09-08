Шлем легионера поднялся со дна спустя тысячелетия: он хранит секрет победы Рима

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:42
Наука

У берегов Сицилии археологи подняли со дна моря редкий бронзовый шлем римского легионера, пролежавший в воде более двух тысяч лет. Эта находка стала настоящей сенсацией, ведь артефакт сохранился почти полностью и может многое рассказать о военном искусстве античности.

Шлем римского легионера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шлем римского легионера

Где нашли артефакт

Обнаружение произошло в районе Эгадских островов, где в 241 году до нашей эры развернулась решающая битва между Римом и Карфагеном. Именно здесь завершилась Первая Пуническая война, а Рим окончательно утвердил свое господство в Средиземноморье.

Место давно считается археологическим кладезем: со дна моря регулярно поднимают оружие, корабельные детали и элементы снаряжения воинов.

Уникальный шлем Монтефортино

Поднятый предмет относится к типу Монтефортино. Такие шлемы начали изготавливать еще в IV веке до нашей эры под влиянием кельтов и этрусков. Со временем они стали основным защитным элементом римских солдат.

Отличительные черты — округлый купол, коническое завершение для крепления плюмажа, массивный шейный упор и подвижные нащечники. Обычно именно эти детали хуже всего сохраняются, но в данном случае они чудом уцелели.

"Шлем из Монтефортино — один из самых красивых и хорошо сохранившихся из когда-либо найденных", — заявил советник Сицилии по вопросам культурного наследия Франческо Паоло Скарпинато.

Историки отмечают, что подобные шлемы производились массово — по разным оценкам, всего их было от трёх до четырёх миллионов. Более ранние варианты украшались декоративными узорами и бронзовыми окантовками. Однако даже среди множества находок этот экземпляр выделяется своей целостностью.

Исследования и реставрация

Шлем стал частью масштабного проекта по изучению морских глубин у Сицилии. Для работы использовали современные технологии: океанографическое судно с оборудованием помогло составить детальные карты морского дна и зафиксировать места кораблекрушений.

Многие предметы прошли компьютерную томографию в студии доктора Джузеппе Перриконе в Трапани. Сканирование показало, что под слоем окаменелостей скрываются мечи, копья и дротики, принадлежавшие воинам той самой битвы.

Финансирование экспедиции частично обеспечил американский меценат Мишель Гарсия, а также частный фонд RPM Nautical Foundation. Благодаря их поддержке стало возможным не только поднять артефакты, но и сохранить их для последующих исследований.

Значение находки

Битва при Эгадских островах, состоявшаяся 10 марта 241 года до нашей эры, стала поворотным моментом в истории Древнего мира. Сохранившиеся шлемы, тараны и оружие позволяют воссоздать картину сражения и понять, как именно римляне одержали победу.

Недавно исследователи также очистили и изучили корабельный таран с надписью: "Сер. Сольпиций К. Ф. Квестор Проверил". Это имя связывают с римским чиновником, служившим во времена войны.

Сегодня новый артефакт считается одним из лучших кандидатов на музейную экспозицию. Благодаря высокой сохранности, у широкой публики появится возможность увидеть подлинное вооружение римского легионера, которому более двадцати четырех веков.

Уточнения

Плюма́ж (фр. plumage "оперение" от plume "перо") — украшение в виде перьевой опушки на головном уборе из перьев в виде веера.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
