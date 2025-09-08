Открытие, которое меняет взгляд на лечение болезни Альцгеймера

Наука

Новое исследование демонстрирует, что препарат лемборексант способен восстанавливать здоровый сон и защищать мозг от изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Он предотвращает накопление аномального тау-белка, снижает воспаление и уменьшает повреждение клеток.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вышитое изображение мозга человека

Сон и тау-белок

Недостаток сна повышает риск развития Альцгеймера. Лемборексант нормализует сон и снижает уровень патологического белка, тем самым влияя на прогрессирование заболевания.

Эксперименты на мышах

У мышей применение препарата сократило количество тау-клубков, снизило гибель нейронов и увеличило объем гиппокампа у самцов на 30-40%. Золпидем улучшал сон, но не предотвращал нейродегенерацию.

Механизм действия

Лемборексант блокирует орексиновые рецепторы, влияя на цикл сна-бодрствования. Однако нейропротекторный эффект отмечен лишь у самцов, что подчеркивает половые различия в реакции организма.

Уточнения

Лемборексант — антагонист орексиновых рецепторов, используемый как снотворное средство. Одобрен для применения: США (2019), Япония (2020).

