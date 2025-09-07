Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями

В Израиле археологи cделали крупное открытие, относящееся к самаритянской культуре — обширное сельскохозяйственное поместье, которому 1600 лет.

Оно было найдено в Кафр-Касиме и даёт уникальную возможность узнать больше об истории благополучия и стабильности древней самаритянской общины во времена Византийской империи.

Раскопки

Раскопки, проведенные Управлением древностей Израиля перед строительством новых домов, выявили впечатляющие мозаики, ритуальные купальни и сельскохозяйственные постройки. Эти находки демонстрируют достаток и уникальность культуры этой религиозной группы, о которой часто забывают, жившей в древности.

Особенности поместья

Главной частью поместья является великолепный мозаичный пол с утонченными геометрическими фигурами, элегантными листьями аканта и реалистичными изображениями фруктов и овощей, включая виноград, финики, арбузы, артишоки и спаржу. У входа в главное помещение археологи обнаружили часть греческой надписи "Будь здоров", за которой, предположительно, следует имя самаритянина, пишет planet-today.

Уточнения

Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре.



