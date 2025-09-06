Дома сложатся, как карточные домики: Миссури в зоне риска землетрясения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Согласно данным Геологической службы США, существует риск землетрясения магнитудой 6,0 в течение следующих пяти десятилетий, который составляет от 25 до 40 процентов. 

Трещина в земле
Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина в земле

В случае ЧС

Представители Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Миссури сообщили, что продолжают оценивать риски и готовить меры экстренного реагирования на случай сильного землетрясения.

Если произойдёт "Большое землетрясение" в сейсмической зоне Нью-Мадрид, это может сильно повлиять на инфраструктуру от Среднего Запада до Восточного побережья. Повреждены могут быть дороги, мосты, линии электропередач, водопроводы и больницы. 

Проектирование зданий

Эксперты подчеркивают, что, в отличие от Калифорнии, где здания проектируются с учётом сейсмической активности, в таких штатах, как Арканзас, Кентукки, Миссури и Теннесси, это не делается.

Даниэль Пелтье, научный сотрудник Геологического общества Америки, отметил, что здания в Среднем Западе разрабатываются с учётом более частых стихийных бедствий, например, торнадо, пишет Daily Mail.

Уточнения

Миссу́ри — штат на Среднем Западе США, 24-й штат в составе федерации, 21-й штат по площади и 19-й по населению (население 6 160 281 человек).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
