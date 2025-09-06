Динозавров держал в страхе: археологи раскопали останки крокодила-мясника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:49
Наука

Учёные в Аргентине сделали удивительное открытие: неподалёку от южной оконечности Южной Америки нашли скелет гиперплотоядного животного.

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Это животное, получившее название Kostensuchus atrox, охотился на динозавров, его рацион состоял как минимум на 70% из мяса. В длину он достигал 3,5 метра и весил около 250 килограммов.

Исследователи описали K. atrox как новый вид крокодилообразных пейрозаврид, прародителей современных аллигаторов и крокодилов. Это первый найденный крокодилообразный в формации Чоррильо, которая образовалась около 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода.

K. atrox — второй по величине вымерший хищник, найденный в этом регионе, и один из самых крупных представителей своего вида, пишет CNN.

Уточнения

Мелово́й пери́од или мел, — последний период мезозойской эры. Начался 145,0 млн лет назад, закончился 66,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 79 миллионов лет — самый продолжительный из периодов мезозойской эры и фанерозоя в целом.

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
