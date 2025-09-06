В 8 раз горячее Солнца: телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экстремальные звёзды

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал уникальное открытие, заглянув внутрь яркого скопления новорождённых звёзд, некоторые из которых почти в восемь раз горячее Солнца.
На снимках, опубликованных НАСА, запечатлена Туманность Омар — ослепительное оранжево-золотое облако из пыли и газа, где формируются звёзды, а также созвездие молодых звёзд, известное как Пимис 24.
Туманность Омар расположена примерно в 5500 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. На снимках видно, что раскалённые молодые звёзды разных форм и размеров заполняют её ядро. Как сообщает НАСА, Пимис 24, где находится этот звёздный питомник, позволяет получить уникальную возможность заглянуть в мир массивных звёзд и изучить их эволюцию.
Уточнения
Эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.